Locurile din bloc în care fumatul este interzis. Fumatul este interzis pe casa scării, în lift, pe holuri și în celelalte spații comune închise ale blocului. Persoanele surprinse cu țigara aprinsă în aceste zone riscă amenzi, iar sancțiunile pot ajunge până la 5.000 de lei în cazul persoanelor juridice care nu respectă obligațiile prevăzute de lege.

Fumatul este interzis în spațiile comune închise ale blocurilor, chiar dacă gestul durează doar câteva minute. Casa scării, liftul, holurile și celelalte zone utilizate de mai mulți locatari intră în categoria spațiilor în care țigările nu pot fi aprinse. Regulile sunt stabilite prin Legea nr. 349/2002 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, modificată prin Legea nr. 15/2016, cunoscută drept legea antifumat.

Legislația interzice fumatul în spațiile publice închise, categorie în care sunt incluse și zonele comune din clădirile de locuințe.

Un spațiu public închis este un loc accesibil publicului sau destinat utilizării colective, care are acoperiș și este delimitat de cel puțin doi pereți.

Prin aceste reguli se urmărește reducerea expunerii locatarilor la fumul de țigară. În zone precum holurile și casele scărilor, unde aerisirea este redusă, fumul poate rămâne mai mult timp și îi poate afecta în special pe copii, vârstnici și persoanele cu probleme respiratorii.

Interdicția se aplică zonelor comune folosite pentru circulație, depozitare sau accesul la instalațiile clădirii. Pe casa scării nu este permis fumatul, deoarece spațiul este utilizat zilnic de locatari, iar fumul se poate răspândi rapid către etajele superioare.

Aceeași regulă se aplică în lift. Spațiul este complet închis și are dimensiuni reduse, astfel că fumul rămas în cabină îi afectează direct pe cei care o folosesc ulterior.

Fumatul este interzis și pe holurile comune, inclusiv pe palierele fiecărui etaj. Fumul poate ajunge cu ușurință în locuințele vecinilor, inclusiv pe sub ușile apartamentelor. Interdicția vizează și subsolurile sau încăperile tehnice. În aceste zone, o țigară aprinsă poate reprezenta, pe lângă sursa de disconfort, și un pericol de incendiu în apropierea instalațiilor clădirii.

Nici uscătoriile și boxele comune nu fac excepție. Chiar dacă sunt utilizate mai rar, ele fac parte din proprietatea comună a condominiului și sunt supuse acelorași reguli.

Persoanele fizice surprinse fumând într-un spațiu comun închis riscă o amendă cuprinsă între 100 și 500 de lei.

Sancțiunile sunt diferite în cazul persoanelor juridice care nu respectă obligațiile impuse de lege. Pentru acestea, amenda poate ajunge la 5.000 de lei, iar repetarea abaterilor poate atrage măsuri suplimentare, inclusiv suspendarea activității.

Valoarea sancțiunii aplicate unei persoane fizice este stabilită în funcție de situația constatată și de procesul-verbal întocmit de agent.

În practică, verificările pot fi făcute după o sesizare transmisă de un locatar sau de administratorul imobilului.

Reclamația poate fi adresată Poliției Locale sau Poliției Române. Un agent poate verifica situația la fața locului și poate constata existența abaterii.

Pentru dovedirea faptei pot fi luate în considerare observațiile directe ale agentului, declarațiile martorilor sau imaginile surprinse de camerele de supraveghere montate la intrarea în bloc ori pe paliere.

Dacă încălcarea legii este confirmată, agentul întocmește un proces-verbal de contravenție. Persoana sancționată are dreptul să conteste ulterior documentul în instanță.

Legea antifumat nu interzice în mod expres fumatul pe balconul care aparține unui apartament, deoarece acesta este considerat proprietate privată.

Proprietarii și chiriașii pot fuma, în principiu, pe balconul personal. Problemele pot apărea însă atunci când fumul ajunge în mod repetat în apartamentele vecinilor de la etajele superioare sau inferioare.

Regulile privind folosirea proprietății și conviețuirea la bloc presupun ca locuința să nu fie utilizată într-un mod care le provoacă celorlalți un disconfort major.

Pentru limitarea conflictelor, unele asociații de proprietari pot adopta reguli interne de bună vecinătate.

Locatarii pot fuma în interiorul propriului apartament sau pe balconul personal, cu respectarea confortului celor care locuiesc în apropiere.

Fumatul este permis și în spațiile exterioare deschise, precum curtea blocului sau parcarea din fața clădirii, atât timp cât acestea nu sunt încadrate drept spații publice închise.

O altă variantă este folosirea unei zone pentru fumători amenajate în exteriorul imobilului, în situația în care asociația de proprietari sau administrația clădirii a stabilit un asemenea loc.