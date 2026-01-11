Chiriile, mai scumpe în 2026. Bucureștiul, fruntaș în topul creșterilor: Pragul minim pentru o garsonieră a ajuns la 450-500 de euro

Creșterea impozitului pe proprietate din acest an va influența direct nivelul chiriilor. Experții imobiliari anticipează majorări între 5 și 15% pentru apartamente, diferențiate în funcție de oraș. În București, de exemplu, chiria medie a fost de 700 de euro în 2024, a urcat la 750–780 de euro în 2025 și ar putea ajunge în 2026 la aproximativ 880 de euro. Dincolo de prețurile tot mai piperate, cererea e mare încă din primele zile ale anului, iar agențiile imobiliare nu duc lipsă de clienți. Marion Stanca, owner Sfinx Imobiliare, a declarat pentru EVZ că viitori chiriași caută locuințe moderne, renovate, cu finisaje de calitate și bine poziționate, aproape de parcuri, universități și stații de metrou, care să le ofere confort și să le facă viața mai ușoară.

Potrivit agentului imobiliar, cererea este ridicată pentru intervalul de preț 500–800 de euro. Aproximativ 80% dintre solicitări sunt legate de locuințe temporare, iar 20% se îndreaptă către spațiile industriale sau comerciale, de 18–20 mp, pentru mici afaceri.

„Vă pot spune ceea ce există în agenții în acest moment. La început de an există o efervescență în ceea ce privește clienții ce caută chirii în intervalul 500–800 de euro, cel puțin în București, cererea fiind destul de ridicată. Se caută studiouri, apartamente cu două camere sau trei camere, dar ceea ce este foarte interesant este că majoritatea clienților au cerințe cu standarde foarte ridicate, în sensul că vor locuințe moderne, renovate, poziționate bine, aproape de parcuri, centre universitare și guri de metrou. Cererile sunt standard, iar 80% sunt pe zona aceasta de locuință temporară. 20% se orientează către zona industrială (hale, depozite, zona comercială). Clienții își schimbă opțiunile și se duc către zone în care își deschid mici afaceri în zona comercială și caută spații de 18 mp, 20 mp. Cam acesta este trendul la capitolul închirieri”, ne-a spus Marion Stanca.

În București, prețul unei garsoniere moderne se situează, în general, între 450 și 500 de euro pe lună, însă suma exactă poate varia considerabil în funcție de zona în care se află locuința. Proprietățile situate în cartiere centrale sau aproape de puncte importante de transport, cum ar fi stațiile de metrou, centrele universitare sau parcurile, tind să fie mai scumpe, datorită cererii ridicate și facilităților oferite.

Marion Stanca, owner Sfinx Imobiliare, subliniază că, pentru investitori, tendințele actuale de pe piața închirierilor reprezintă o oportunitate reală. Locuințele bine poziționate și modern amenajate atrag constant chiriași, ceea ce asigură un randament stabil și posibilitatea de a valorifica proprietățile pe termen mediu și lung.

„Pragul este ridicat pentru că valoarea chiriilor a crescut foarte mult în ultima vreme, iar un prag minim pentru o garsonieră modernă este de 450–500 de euro. Pentru investitori, este o oportunitate, având în vedere că odată ce achiziționează proprietăți în zone centrale sau lângă facilități de infrastructură sau logistice, ei vor avea randamente foarte bune pe aceste unități locative. Ce pot să spun este că există un influx din ce în ce mai mare de persoane care vin către București pentru a ocupa locuri de muncă, pentru a veni la universitate, la școli mai bune sau ca rampă de lansare către vestul Europei”, a adăugat el.

Cererea a crescut și în rândul migranților, iar segmentul este tot mai vizibil pe piață, potrivit agentului imobiliar.

„În plus, avem zona de migranți care este foarte crescută în acest moment ca și cerere pe piață. Sri Lanka, Nepal și țările sărace din Asia au crescut foarte mult ca segment de cerere. Nu toți angajatorii le oferă chirie. În plus, au crescut și micile afaceri. Există într-adevăr angajatori mari care aduc forță de muncă în aceste zone, dar a crescut și numărul de migranți care vin prin angajatori mici. Aceștia vin focusați pe anumite zone de activitate; unii sunt bucătari, alții ocupă diverse meserii low-profile și cer locuințe. Cer locuințe destul de scumpe, mai ales că au început să vină familii, soț-soție, și cer locuințe”, a mai spus el.

De asemenea, solicitări vin și din partea studenților străini care ajung în România. Totuși, proprietarii sunt destul de reticenți în cazul lor, având în vedere că își doresc să închirieze o locuință doar pentru câteva luni.

„În plus, a crescut și numărul de studenți care vin din afara țării și care cer locuințe pe termen mediu, pentru 6–8 luni. Pe această parte există o reticență din partea proprietarilor, mai ales pentru clienții străini sau pentru cei care vin să stea pe termen scurt. Proprietarii acceptă foarte greu acest compromis, de teama de a nu li se distruge proprietățile sau de a nu pierde bani, pentru că atunci când închiriezi pe termen mediu și scurt, costul crește”, a încheiat el.

Chiriile continuă să crească și la Cluj-Napoca, unde valoarea medie a unui apartament a urcat de la 580 de euro în 2024 la 700 de euro în 2026. Creșteri se înregistrează și la Constanța, unde chiria a crescut în medie cu 50 de euro față de anul trecut.