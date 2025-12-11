Casele și apartamentele, mai scumpe în prag de 2026. Orașele care domină topul scumpirilor

Orașul Craiova se remarcă prin cea mai mare creștere anuală a prețurilor locuințelor. Conform indicelui Imobiliare. ro, prețul mediu solicitat pentru locuințele din acest oraș a crescut cu 21% în ultimul an, ajungând la 2.095 euro pe metrul pătrat util.

Diferența față de București devine astfel tot mai mică, în prețul mediu din Capitală este de 2.178 euro/mp util.

„Craiova se afirmă tot mai clar ca un pol emergent pe harta imobiliară a României, un oraș secundar care traversează astăzi o fază de dezvoltare accelerată. Prețurile locuințelor au crescut constant, reflectând cererea tot mai ridicată și interesul de investiție. Alături de Sibiu și Oradea, Craiova demonstrează că orașele secundare pot oferi stabilitate, creștere și dezvoltare”, spune Daniel Crainic, director de marketing Imobiliare.ro.

În Craiova, 37 de hectare din fosta platformă Electroputere au fost puse recent la vânzare, o parte din teren fiind deja valorificată prin dezvoltarea centrului comercial Electroputere Mall. Zona atrage tot mai mult interes din partea investitorilor, pe fondul creșterii accelerate a pieței imobiliare locale.

În Capitală, prețurile solicitate de proprietari și dezvoltatori au înregistrat un avans de aproximativ 17% în ultimul an, acesta fiind al doilea cel mai mare ritm de creștere din țară. Diferențele dintre cartiere rămân însă semnificative.

Ferentari continuă să ofere cele mai accesibile locuințe din București, cu valori sub 1.100 euro pe metrul pătrat util. La celălalt capăt, zona Aviatorilor se menține pe primul loc în topul celor mai scumpe cartiere, unde prețul mediu se apropie de 5.000 euro pe metrul pătrat util.

„O altă evoluție spectaculoasă a putut fi observată în ultimul an și în Ploiești. Prețul mediu solicitat cumpărătorilor pentru apartamentele scoase la vânzare a crescut cu 14% și a ajuns la valoarea de 1.333 euro/mp util. Orașul rămâne, însă, cel mai ieftin centru urban secundar monitorizat de Indicele Imobiliare.ro”, mai arată sursa.

Constanța ocupă locul patru la nivel național în privința creșterii prețurilor, cu un avans de 13% în ultimul an. Valoarea medie solicitată pentru locuințe a ajuns la 1.930 euro pe metrul pătrat util, ceea ce plasează orașul pe poziția a cincea în topul celor mai scumpe centre urbane, după Cluj-Napoca, Brașov, București și Craiova.

Timișoara și Iași rămân două dintre marile orașe unde prețurile sunt încă sub media națională, chiar dacă au crescut cu 12% în ultimul an. În Iași, media a ajuns la 1.896 euro pe metrul pătrat util, iar în Timișoara la 1.857 euro pe metrul pătrat util.

Sibiul însă a depășit ambele orașe, atingând o medie de 1.927 euro pe metrul pătrat util, ceea ce îl plasează pe locul șase la nivel național. Orașul atrage tot mai mult interesul marilor dezvoltatori, printre care și One United Properties, iar perspectiva deschiderii autostrăzii care va lega Capitala de Sibiu reprezintă un avantaj suplimentar pentru piața locală.

Cluj-Napoca rămâne cel mai scump oraș din țară, cu un preț mediu de 3.207 euro pe metrul pătrat util. În Oradea și Brașov, majorările au fost în jur de 10%.

În Oradea, prețul solicitat de proprietari și dezvoltatori este în jur de 1.800 euro pe metrul pătrat util, în timp ce în Brașov media ajunge la 2.223 euro, menținând orașul pe locul doi în topul celor mai costisitoare piețe imobiliare. Locuințele noi sunt însă mai scumpe decât media pieței, depășind pragul de 2.600 euro pe metrul pătrat util, potrivit Indicelui Imobiliare.ro.