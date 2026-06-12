Nemulțumiri după plafonarea prețurilor la alimente

Asociația Marilor Rețele Comerciale din România (AMRCR) critică modificările aduse legislației privind plafonarea prețurilor la alimente și avertizează că noile prevederi pot afecta funcționarea pieței. Reacția vine după ce Camera Deputaților a adoptat legea de aprobare a OUG 22/2026, care modifică OUG 67/2023 privind combaterea creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole și alimentare.

Nemulțumirea principală a comercianților vizează eliminarea obligației pentru procesatori de a limita marja de profit la 20%. În același timp, plafonarea adaosului comercial pentru alimentele de bază a fost prelungită până la 31 decembrie 2026. Poziția AMRCR este susținută și de Asociația Națională a Comercianților Mici și Mijlocii din România (ANCMMR).

Potrivit unui comunicat transmis de AMRCR, noile prevederi nu mai impun aceleași restricții tuturor operatorilor implicați în lanțul de aprovizionare.

Reprezentanții AMRCR susțin că forma adoptată de Comisia pentru Agricultură din Camera Deputaților diferă semnificativ de cea aprobată anterior de Senat. Aceștia afirmă că operatorii economici afectați de modificări nu au fost consultați în procesul legislativ.

Comercianții susțin că proiectul a fost analizat pe baza a două rapoarte, dintre care unul suplimentar, în cadrul unor ședințe la care accesul ar fi fost limitat, iar o parte dintre actorii direct vizați nu au fost informați și nici invitați să participe.

AMRCR consideră că eliminarea plafonării pentru anumite categorii de operatori poate conduce la dezechilibre în piață și la apariția unor avantaje pentru unele companii.

"Cei care nu se mai află sub restricţia plafonării vor avea deplină libertate să îşi stabilească orice marjă de profit pe care o vor considera necesară, ceea ce intră în contradicţie cu scopul declarat al legii, respectiv combaterea creşterii excesive a preţurilor - şi, mai mult, creează prin intervenţie legislativă, avantaje concurenţiale şi regimuri preferenţiale fiscale în interiorul lanţului comercial", avertizează reprezentanţii AMRCR.

Organizația atrage atenția și asupra faptului că legea nu conține măsuri suplimentare dedicate consumatorilor vulnerabili. În opinia comercianților, anumite prevederi privind comisioanele aplicate tichetelor de masă pot genera costuri suplimentare pentru consumatori.

Potrivit AMRCR, comisionul de 2% prevăzut în lege se aplică exclusiv produselor incluse în anexă, în timp ce pentru celelalte produse acesta poate fi modificat de emitent.

"Se poate uşor constata o evidentă abordare unidirecţională a măsurilor restrictive de natură a perturba şi mai mult funcţionarea lanţului alimentar, în contextul în care consumul a scăzut dramatic, inflaţia se află la cote cu două cifre, iar sursele de aprovizionare cu materie primă, energie şi alte resurse sunt puternic afectate de situaţia geopolitică internaţională", se mai precizează în comunicat.

Măsura plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază urma să expire la finalul lunii iunie, însă Parlamentul a decis prelungirea acesteia până la 31 decembrie 2026.

Reglementarea se aplică pentru 17 categorii de produse alimentare, printre care pâinea albă simplă, laptele de consum, brânza telemea, iaurtul, smântâna, făina, mălaiul, ouăle, carnea de pui și de porc, uleiul de floarea-soarelui, cartofii, legumele și fructele proaspete vrac, zahărul, untul și magiunul.