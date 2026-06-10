Economie

Plafonarea prețurilor la alimente, prelungită până la finalul anului. Lista cu produsele vizate

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Plafonarea prețurilor la alimente, prelungită până la finalul anului. Lista cu produsele vizateSupermarket. Sursă foto: Pixabay
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Din cuprinsul articolului

Deputații au votat miercuri prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 decembrie 2026. Măsura vizează 17 categorii de produse esențiale, de la pâine și lapte până la carne, fructe și legume.

Ce produse au adaosul comercial plafonat

Pâine albă simplă (300-500 g) Lapte de consum 1 l (1,5% grăsime, fără UHT) Brânză telemea de vacă vrac Iaurt simplu de vacă (3,5% grăsime, max. 200 g) Făină albă de grâu „000" (până la 1 kg) Mălai (până la 1 kg) Ouă de găină calibrul M Ulei de floarea-soarelui (până la 2 l) Carne proaspătă de pui Carne proaspătă de porc Legume proaspete vrac (roșii, ceapă, castraveți, morcovi, ardei) Fructe proaspete vrac (mere, pere, prune, struguri) Cartofi proaspeți albi vrac Zahăr alb tos (până la 1 kg) Smântână (12% grăsime) Unt (până la 250 g) Magiun (până la 350 g)

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