Șoferii din România plătesc mai mult pentru benzină și motorină începând de miercuri, 12 august 2026. Cele mai multe stații de alimentare din București și din orașele monitorizate au majorat prețurile cu până la 20 de bani pe litru. Rompetrol și MOL sunt singurele rețele care nu au modificat miercuri tarifele, potrivit datelor analizate de pe site-ul Peco Online.

După noile majorări, benzina standard se vinde în marile orașe cu prețuri cuprinse între 9,32 și 9,57 lei pe litru. Pentru motorină, tarifele pornesc de la 10,53 lei și ajung până la 10,78 lei pe litru.

În București, cel mai mic preț pentru un litru de benzină standard este de 9,32 lei. Tariful este practicat de Rompetrol și nu s-a modificat din weekend.

La stațiile MOL, benzina costă 9,42 lei pe litru, același preț fiind menținut de sâmbătă.

Petrom a majorat prețul la 9,51 lei pe litru, de la 9,36 lei. Creșterea este de 15 bani pe litru.

Și Socar vinde benzina standard cu minimum 9,51 lei pe litru, după o majorare de 15 bani.

La OMV, litrul de benzină costă 9,57 lei, față de 9,42 lei anterior. Lukoil are același preț, de 9,57 lei pe litru, după o creștere de 15 bani.

Raportat la cele cinci orașe analizate, Bucureștiul are cel mai mic preț pentru benzină. În Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Constanța, cel mai mic tarif ajunge la 9,42 lei pe litru, de la 9,32 lei.

În București, cea mai ieftină motorină standard costă miercuri 10,53 lei pe litru. Prețul se găsește la MOL și este neschimbat din weekend.

Rompetrol are același tarif, de 10,53 lei pe litru. Petrom a majorat prețul de la 10,47 lei la 10,67 lei pe litru. Creșterea este de 20 de bani.

Socar a ajuns tot la 10,67 lei pe litru, după o majorare de 20 de bani.

OMV comercializează motorina cu 10,73 lei pe litru, față de 10,53 lei anterior.

Lukoil are unul dintre cele mai mari prețuri dintre rețelele monitorizate. Un litru de motorină costă 10,78 lei, după o creștere de 15 bani.

În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, cel mai mic preț pentru motorină este de 10,53 lei pe litru. Tariful a crescut de la 10,47 lei.

În Timișoara, motorina standard costă minimum 10,53 lei pe litru, față de 10,43 lei anterior.

Astfel, diferențele dintre cele cinci mari orașe sunt reduse, însă prețurile pot varia de la o stație la alta.

Cel mai mic preț pentru benzina standard din țară este miercuri de 9,29 lei pe litru. Tariful este disponibil la o stație Partener Rompetrol din Arad, pe strada Zimbrului, nr. 101B.

Prețul a crescut cu 3 bani față de nivelul anterior, de 9,26 lei pe litru.

Și pentru motorină, cel mai mic tarif din țară se găsește la aceeași stație din Arad. Un litru costă 10,45 lei, față de 10,43 lei anterior.

Tarifele afișate pentru benzină și motorină sunt orientative și pot fi diferite în funcție de stație, localitate și momentul actualizării.

Prețurile se pot modifica chiar și în aceeași zi, astfel că șoferii sunt sfătuiți să verifice tariful înainte de alimentare.

Scumpirile carburanților din România au fost semnificative în martie 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor Eurostat menționate în informațiile analizate, România s-a clasat atunci pe locul al doilea în Uniunea Europeană după amploarea acestor majorări.