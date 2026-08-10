Transportatorii, fermierii și alte companii care depind de carburanți ar putea avea acces la credite pentru achiziția de benzină și motorină. Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii a propus un proiect prin care statul ar urma să garanteze o parte importantă din finanțările acordate de bănci.

Cătălin Leonte, directorul Fondului Național de Garantare, a explicat că noul produs se adresează în primul rând transportatorilor, dar și companiilor pentru care activitatea de transport este esențială.

„Această nouă garanție pe care Fondul Național de Garantare a lansat-o în cursul săptămânii anterioare este destinată transportatorilor în primul rând, dar nu doar lor, ci și tuturor companiilor pentru care componenta de transport este foarte importantă. Aici mă refer la firme din agricultură care de multe ori trebuie să-și asigure combustibilul pentru o campanie de recoltare și au nevoie de combustibil acum, nu peste o zi sau 2 zile, când s-ar putea ca produsul să lipsească.

De asemenea, pentru companii de construcții pentru care componenta de transport este importantă, pentru livratori sau pentru firme de curierat. Această garanție constă până la urmă într-o posibilitate de a garanta un credit capital de lucru, care este pe o durată de 3 ani de zile, care este destinat doar acestei componente de transport cu care se poate achita carburantul, fie sub formă de facturi, fie sub formă de carduri de flotă, așa cum se utilizează de cele mai multe ori”, a afirmat Cătălin Leonte.

Prin noul mecanism, firmele ar putea folosi finanțarea pentru plata carburanților, inclusiv prin facturi sau carduri de flotă. Creditul ar avea o perioadă de până la trei ani.

Fondul Național de Garantare nu va acorda direct banii companiilor. Instituția va garanta finanțările, în timp ce creditele vor fi acordate de băncile care vor intra în program.

„Toate produsele pe care noi le dezvoltăm, le dezvoltăm ca urmare a unor nevoi primite din piață, a unor solicitări, fie a companiilor care se află deja în portofoliul nostru, fie din discuțiile pe care le purtăm cu finanțatorii, în speță cu băncile, noi dăm doar garanții, creditele sunt date însă de către bănci.

Cu alte cuvinte, noi am venit cu acest produs, am ieșit cu el pe piață, am lansat această invitație finanțatorilor să vină alături de noi și împreună să putem să rezolvăm această nevoie acută din punctul nostru de vedere a tuturor companiilor care se confruntă în ultima perioadă atât cu creșteri de prețuri la combustibil, cât și cu asigurarea stocurilor de combustibil”, a explicat el.

În acest context, Cătălin Leonte a explicat că Fondul poartă discuții cu mai multe bănci, iar noul produs va deveni disponibil după semnarea acordurilor de finanțare.

Valoarea maximă a finanțării ar putea ajunge la un milion de lei pentru companiile care folosesc cantități mari de carburant, mai spune acesta.

Statul ar urma să garanteze 80% din valoarea creditelor, în limita plafonului de un milion de lei. Mecanismul este destinat în special companiilor mici și mijlocii care au nevoie de lichidități pentru a-și continua activitatea.

Potrivit Fondului Național de Garantare, după ce programul va deveni operațional și băncile partenere vor fi stabilite, companiile interesate își vor putea depune dosarele pentru finanțare.

În cazul în care cererea este aprobată, creditul ar putea fi acordat într-un termen de cel mult 24 de ore, potrivit informațiilor prezentate de reprezentanții Fondului.

Noul mecanism este propus pe fondul creșterii prețurilor la pompă. În prezent, motorina a trecut de pragul de 10 lei pe litru, iar benzina se situează în jurul valorii de 9,30 lei pe litru.