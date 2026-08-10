Social

Exercițiu de mobilizare în România. Trei județe intră în programul pregătit de MApN pentru luna septembrie

Comentează știrea
Exercițiu de mobilizare în România. Trei județe intră în programul pregătit de MApN pentru luna septembrieMilitari. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Ministerul Apărării Naționale (MApN) pregătește un nou exercițiu de mobilizare destinat verificării modului în care populația, autoritățile, economia și teritoriul sunt pregătite să răspundă unor situații care ar putea impune măsuri de apărare. Exercițiul MOBEX NT-SV-BT-26 va avea loc în perioada 14-18 septembrie, în județele Neamț, Suceava și Botoșani.

Un nou exercițiu MOBEX în România. Rezerviștii și firmele, în vizorul MApN

O parte dintre verificări îi vizează direct pe rezerviștii din cele trei județe. Aceștia vor fi chemați pentru o zi la unitățile militare în care sunt repartizați, unde vor desfășura activități specifice de pregătire.

„Rezerviștii cu domiciliul în respectivele județe vor participa, pe durata unei zile, la activități specifice de pregătire, în unitățile militare în care sunt repartizați.

De asemenea, în județul Neamț, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va evalua nivelul de pregătire a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice și operatorilor economici”, arată MApN.

rezerviști

rezerviști. Captură video

Autoritățile și firmele din Neamț vor fi evaluate

În județul Neamț, exercițiul va include și o componentă destinată verificării nivelului de pregătire al administrației publice locale, al instituțiilor publice și al operatorilor economici.

Evaluarea urmărește să arate dacă structurile civile și economice sunt pregătite să îndeplinească responsabilitățile care le revin în situații care afectează securitatea națională și capacitatea de apărare a țării.

Legea stabilește obligațiile rezerviștilor și angajatorilor

Exercițiul MOBEX NT-SV-BT-26 este organizat în baza Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare.

Legislația prevede participarea rezerviștilor la antrenamente și exerciții de mobilizare. Angajatorii trebuie să permită salariaților care au statut de rezervist să participe la aceste activități, prin acordarea unui concediu suplimentar plătit, pe baza adeverinței eliberate de centrul militar.

Rezerviștii vor primi documentele de convocare pentru acest exercițiu

Documentele prin care rezerviștii sunt convocați la exercițiu vor fi distribuite de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne.

Participarea la activitățile de pregătire face parte din măsurile prin care autoritățile verifică modul în care sistemul de mobilizare poate funcționa în situații de criză sau în cazul unor amenințări la adresa securității naționale.

Exercițiile MOBEX au loc în fiecare an în mai multe județe

Exercițiile de tip MOBEX sunt organizate pe timp de pace, pe teritoriul României. Planificarea prevede, în principiu, verificarea a zece județe pe parcursul unui an.

Scopul principal este verificarea gradului de asigurare cu personal și materiale a structurilor care au responsabilități în domeniul apărării și securității naționale.

Cele trei județe au mai fost incluse într-un astfel de program

Neamț, Suceava și Botoșani au mai fost vizate de exerciții similare în anii anteriori. În județul Neamț, un astfel de exercițiu a avut loc în 2018, în Suceava în 2019, iar în Botoșani în 2016.

Prin MOBEX NT-SV-BT-26, autoritățile vor verifica din nou dacă resursele umane, instituțiile publice și operatorii economici sunt pregătiți să își îndeplinească atribuțiile stabilite de legislația privind apărarea națională.

Stiri calde

11:41 - Bumbac sau material tehnic? Diferențele dintre tricourile de sport

11:26 - „The Pro Creator” ajunge în România. Hany Rambod, legendarul antrenor cu peste 20 de titluri Mr. Olympia, vine la Sen...

11:07 - Câinii pot „citi” emoțiile oamenilor. Descoperirea făcută de cercetători

10:58 - Scumpirea celui mai consumat aliment din România. Cifrele care arată cum o duc românii

10:46 - Eclipsa din 12 august vine cu un efect neașteptat. Ce se întâmplă când cerul se întunecă

10:36 - Ion Ghica, o viață cât un roman. Revoluționar, prim-ministru și „stăpânul” Mării Egee

HAI România!

Adevărul despre sistemul energetic și clasa politică! ⚠️🔌

Adevărul despre sistemul energetic și clasa politică! ⚠️🔌

Austeritate și camarilă politică! ⚠️📉

Austeritate și camarilă politică! ⚠️📉

Mihai Daraban: Adevărul despre economie și factura la energie! ⚡📉

Mihai Daraban: Adevărul despre economie și factura la energie! ⚡📉

Proiecte speciale