Ministerul Apărării Naționale (MApN) pregătește un nou exercițiu de mobilizare destinat verificării modului în care populația, autoritățile, economia și teritoriul sunt pregătite să răspundă unor situații care ar putea impune măsuri de apărare. Exercițiul MOBEX NT-SV-BT-26 va avea loc în perioada 14-18 septembrie, în județele Neamț, Suceava și Botoșani.

O parte dintre verificări îi vizează direct pe rezerviștii din cele trei județe. Aceștia vor fi chemați pentru o zi la unitățile militare în care sunt repartizați, unde vor desfășura activități specifice de pregătire.

„Rezerviștii cu domiciliul în respectivele județe vor participa, pe durata unei zile, la activități specifice de pregătire, în unitățile militare în care sunt repartizați.

De asemenea, în județul Neamț, Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale va evalua nivelul de pregătire a autorităților administrației publice locale, a instituțiilor publice și operatorilor economici”, arată MApN.

În județul Neamț, exercițiul va include și o componentă destinată verificării nivelului de pregătire al administrației publice locale, al instituțiilor publice și al operatorilor economici.

Evaluarea urmărește să arate dacă structurile civile și economice sunt pregătite să îndeplinească responsabilitățile care le revin în situații care afectează securitatea națională și capacitatea de apărare a țării.

Exercițiul MOBEX NT-SV-BT-26 este organizat în baza Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare și a Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare.

Legislația prevede participarea rezerviștilor la antrenamente și exerciții de mobilizare. Angajatorii trebuie să permită salariaților care au statut de rezervist să participe la aceste activități, prin acordarea unui concediu suplimentar plătit, pe baza adeverinței eliberate de centrul militar.

Documentele prin care rezerviștii sunt convocați la exercițiu vor fi distribuite de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne.

Participarea la activitățile de pregătire face parte din măsurile prin care autoritățile verifică modul în care sistemul de mobilizare poate funcționa în situații de criză sau în cazul unor amenințări la adresa securității naționale.

Exercițiile de tip MOBEX sunt organizate pe timp de pace, pe teritoriul României. Planificarea prevede, în principiu, verificarea a zece județe pe parcursul unui an.

Scopul principal este verificarea gradului de asigurare cu personal și materiale a structurilor care au responsabilități în domeniul apărării și securității naționale.

Neamț, Suceava și Botoșani au mai fost vizate de exerciții similare în anii anteriori. În județul Neamț, un astfel de exercițiu a avut loc în 2018, în Suceava în 2019, iar în Botoșani în 2016.

Prin MOBEX NT-SV-BT-26, autoritățile vor verifica din nou dacă resursele umane, instituțiile publice și operatorii economici sunt pregătiți să își îndeplinească atribuțiile stabilite de legislația privind apărarea națională.