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Fiul primăriței din Berchișești, pus sub acuzare într-un dosar de o cruzime extremă. 662 de câini ar fi fost eutanasiați ilegal

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Fiul primăriței din Berchișești, pus sub acuzare într-un dosar de o cruzime extremă. 662 de câini ar fi fost eutanasiați ilegaladapost caini. Sursa foto: Arhiva EVZ
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Din cuprinsul articolului

Medicul veterinar care administra adăpostul „Imperiul Cățeilor”, cunoscut în spațiul public drept „Auschwitz-ul câinilor din județul Suceava”, a fost pus oficial sub acuzare pentru uciderea fără drept a 662 de câini. Potrivit procurorilor, animalele ar fi fost eutanasiate cu încălcarea prevederilor legale, deși legea permite o astfel de măsură doar în cazul exemplarelor diagnosticate cu boli incurabile, în urma unui examen medical.

Anchetatorii susțin că în documentele întocmite de medicul veterinar apăreau motive precum „agresivitate”, „fractură”, „dermatită”, „tumoră” sau „bătrânețe”, însă acestea nu erau susținute de documentele medicale cerute de lege.

Procurorii îl acuză pe medicul veterinar de uciderea ilegală a sute de câini

Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava a anunțat că, prin ordonanța din 7 august, a fost pusă în mișcare acțiunea penală împotriva medicului veterinar.

Bărbatul, fiul primăriței din Berchișești, Violeta Țăran, și al unui consilier de la Direcția Sanitar-Veterinar Suceava, fusese reținut cu o zi înainte, după ce ancheta s-a desfășurat timp de mai multe luni.

Acesta este cercetat pentru infracțiunea de „uciderea animalelor, cu intenţie, fără drept”, procurorii susținând că ar fi eutanasiat ilegal 662 de câini în perioada 21 decembrie 2023 – 4 aprilie 2026.

Anchetatorii mai arată că eutanasierile ar fi continuat inclusiv după deschiderea dosarului penal.

Proces

Proces. Sursa foto: Pixabay

Parchetul spune că legea permite eutanasierea doar în situații strict prevăzute

Potrivit procurorilor, deciziile de eutanasiere nu respectau condițiile prevăzute de legislație.

„În fapt, s-a stabilit că inculpatul a ucis, cu intenţie, fără drept, mai multe exemplare canine, în perioada 21.12.2023-04.04.2026, în sensul că a eutanasiat din motive medicale, respectiv boală cronică şi agresivitate, mai multe exemplare canine din cadrul adăpostului, încălcând astfel prevederile art. 5, alin. (1) din O.U.G. nr. 155 din 21 noiembrie 2001 - privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân (…)”, arată Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava.

Conform legislației, eutanasierea poate fi făcută doar în cazul animalelor diagnosticate cu boli incurabile, în urma unui examen medical și pe baza documentelor justificative prevăzute de lege.

Cei mai mulți câini au fost eutanasiați pe motiv de „agresivitate”

Datele din anchetă arată că, dintre cele 662 de animale eutanasiate, pentru 513 a fost invocat motivul „agresivitate”.

Alte 54 de exemplare au fost trecute cu diagnosticul „parvovirus”, 34 cu „traumatism”, 21 cu „fractură”, 17 cu „tumoră”, 11 cu „dermatită” și patru cu „stop cardio-respirator”.

În alte cazuri au fost invocate motive precum „gastroenterita”, „bătrâneţea” sau „hemoragie”.

Procurorii susțin că, în cazul sutelor de câini eutanasiați, nu existau fișe de observație întocmite în urma examenului medical, iar pentru cinci animale nu era trecut niciun motiv care să justifice decizia de eutanasiere.

Medicul veterinar a fost plasat sub control judiciar

La finalul audierilor, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și plasarea medicului veterinar sub control judiciar.

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