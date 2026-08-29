Viața într-un bloc presupune respectarea unor reguli care au fost stabilite pentru ca mai multe familii să poată locui în același imobil fără conflicte. Pentru proprietarii de animale de companie, aceste reguli pot deveni o problemă atunci când animalele deranjează vecinii sau când regulamentul imobilului impune anumite condiții. Potrivit Legii 196/2018 Deținerea unui câine sau a unei pisici este permisă, însă acest drept vine la pachet cu o serie de obligații.

Proprietarii trebuie să țină cont atât de prevederile legale, cât și de regulile adoptate de asociația de proprietari, mai ales în ceea ce privește curățenia, liniștea și folosirea spațiilor comune.

Regulile privind animalele din bloc fac diferența între animalele de companie și cele crescute pentru alte scopuri. Într-o locuință pot fi ținuți cel mult doi câini sau două pisici, potrivit prevederilor menționate în legislația referitoare la condițiile de locuire.

În schimb, apartamentele și zonele din imediata apropiere a blocurilor nu pot fi transformate în spații destinate creșterii animalelor domestice, păsărilor de curte sau animalelor de rasă folosite pentru concursuri și expoziții. Animalele de companie reprezintă excepția de la aceste restricții.

Regulile au fost stabilite pentru a împiedica apariția unor situații în care un imobil destinat locuirii ajunge să fie folosit asemenea unei gospodării sau ferme.

Restricțiile nu se referă doar la numărul sau tipul animalelor care pot fi ținute într-o zonă de blocuri. Sunt vizate și amenajările construite pentru acestea, astfel încât proprietarii nu pot transforma spațiile din jurul imobilelor în adăposturi pentru animale sau păsări.

În aceeași categorie intră construcțiile și amenajările specifice unei gospodării, precum grajdurile, depozitele pentru furaje, afumătorile sau anumite spații pentru depozitarea deșeurilor. Astfel de construcții sunt incompatibile cu regimul normal de locuire într-un cartier de blocuri.

Deținerea unui animal poate deveni un subiect de discuție și atunci când vine vorba despre cheltuielile comune ale imobilului. În anumite situații, asociația de proprietari poate lua în calcul consumurile suplimentare generate de existența animalelor într-un apartament, în special atunci când acestea presupun un consum mai mare de apă sau energie.

Legislația privind cheltuielile asociațiilor de proprietari conține prevederi referitoare la repartizarea unor costuri în funcție de beneficiarii acestora. În practică, au existat situații în care proprietarii de animale au achitat sume suplimentare la întreținere, uneori acestea ajungând până la 100 de lei.

Totuși, o asemenea sumă nu poate fi aplicată automat tuturor proprietarilor de animale. Stabilirea și repartizarea cheltuielilor trebuie să se facă în conformitate cu regulile legale și cu hotărârile adoptate de asociația de proprietari.

Pentru persoanele care locuiesc cu chirie, situația poate fi diferită. Proprietarul apartamentului poate introduce în contract o clauză prin care nu permite deținerea animalelor de companie, iar chiriașul trebuie să țină cont de condițiile acceptate la semnarea documentului.

Cei care au deja un câine sau o pisică ar trebui să discute acest aspect cu proprietarul înainte de încheierea contractului. În cazul în care animalul produce deteriorări în locuință, chiriașul poate fi obligat să suporte costurile pentru repararea pagubelor, în funcție de prevederile contractuale și de natura daunelor.

Obligațiile nu se limitează la interiorul apartamentului. Atunci când câinii sau pisicile sunt scoși afară, proprietarii trebuie să respecte regulile privind accesul animalelor în spațiile publice și să se asigure că acestea nu pun în pericol sau nu deranjează celelalte persoane.

În cazul câinilor considerați periculoși există reguli suplimentare, iar proprietarii trebuie să folosească mijloacele de control impuse de lege, inclusiv botnița și zgarda, acolo unde acestea sunt obligatorii.

Nerespectarea anumitor prevederi poate duce la sancțiuni contravenționale, amenzile menționate pentru unele dintre aceste încălcări fiind cuprinse între 1.500 și 3.000 de lei.

Unul dintre cele mai frecvente motive de ceartă între vecini îl reprezintă murdărirea spațiilor comune sau a zonelor publice de către animale. Persoana care își plimbă câinele trebuie să aibă asupra sa materialele necesare pentru strângerea dejecțiilor și trebuie să curețe locul după animal.