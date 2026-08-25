Chiar dacă infiltrațiile provocate de o terasă deteriorată afectează, de cele mai multe ori, apartamentele de la ultimul etaj, costurile pentru repararea acesteia nu revin doar proprietarilor care locuiesc sub terasă.

Legea consideră terasa parte comună a condominiului, iar lucrările de reparații sunt suportate de toți proprietarii, în funcție de cota-parte indiviză.

Situația apare frecvent în blocurile de locuințe: proprietarii de la ultimele etaje se confruntă cu apă care pătrunde prin tavan, igrasie sau deteriorarea finisajelor, în timp ce vecinii de la etajele inferioare se întreabă de ce trebuie să contribuie financiar la repararea unei probleme care nu îi afectează direct.

Răspunsul este prevăzut în legislația privind asociațiile de proprietari.

Legea nr. 196/2018 stabilește că, în cazul clădirilor cu mai multe locuințe, terasele și acoperișul fac parte din proprietatea comună a condominiului, dacă actele de proprietate nu prevăd altfel.

Prin urmare, terasa nu aparține exclusiv proprietarului apartamentului situat imediat sub aceasta. Ea reprezintă un element al construcției care face parte din structura și protecția întregii clădiri.

Rolul ei nu se rezumă la apartamentul de la ultimul etaj. Terasa protejează blocul împotriva apei și a intemperiilor și contribuie la păstrarea în condiții corespunzătoare a construcției.

Faptul că un proprietar locuiește la parter sau la unul dintre etajele inferioare nu înseamnă că este exceptat de la cheltuielile pentru repararea terasei.

Legea prevede că lucrările de întreținere și reparații ale părților aflate în proprietate comună sunt repartizate proprietarilor în funcție de cota-parte indiviză. În mod expres, legislația include terasa și acoperișul printre elementele pentru care pot fi efectuate cheltuieli comune.

Cu alte cuvinte, regula este aceeași ca în cazul altor părți ale blocului: structura de rezistență, fațada, casa scării sau instalațiile comune.

Legea stabilește că proprietarii nu pot fi exceptați de la plata cheltuielilor comune doar pentru că nu folosesc sau nu beneficiază direct de o anumită parte a proprietății comune.

Astfel, un proprietar de la parter poate să nu urce niciodată pe terasă, însă aceasta rămâne parte din clădirea pe care o deține împreună cu ceilalți coproprietari.

Principiul este simplu: proprietatea comună presupune atât drepturi, cât și obligații.

Cheltuielile pentru repararea terasei nu trebuie neapărat împărțite în mod egal, cu aceeași sumă pentru fiecare apartament.

În cazul cheltuielilor aferente proprietății comune, repartizarea se face, în condițiile legii, proporțional cu cota-parte indiviză de proprietate. Aceasta este legată, de regulă, de suprafața proprietății individuale și de documentele de proprietate.

Așadar, într-un bloc cu apartamente de dimensiuni diferite, proprietarii pot avea contribuții diferite la o lucrare de reparații.

O terasă deteriorată poate provoca inițial probleme doar la ultimul etaj, însă infiltrațiile repetate pot afecta în timp structura clădirii, instalațiile sau alte elemente comune.

Din acest motiv, repararea terasei este tratată ca o lucrare care privește întreaga comunitate de proprietari, nu doar persoanele care observă primele efecte ale infiltrațiilor.

Ideea de bază este simplă: chiar dacă apa ajunge prima dată în apartamentele de la ultimul etaj, terasa protejează întreaga clădire. Iar pentru că este proprietate comună, responsabilitatea întreținerii și reparării ei revine, în condițiile legii, tuturor proprietarilor.