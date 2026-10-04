Tensiunile dintre Rusia și Ucraina ating noi cote alarmante în urma schimbului dur de declarații dintre conducerile de la Moscova și Kiev. Reprezentanții Ministerului Apărării din Rusia au transmis oficial că își vor mări intensitatea loviturilor asupra diferitelor categorii de obiective de pe teritoriul ucrainean, drept reacție directă la intențiile anunțate de președintele Volodimir Zelenski, conform AFP.

„În urma declaraţiilor făcute de Zelenski, atacurile forţelor armate ruse asupra instalaţiilor militare şi industriale, precum şi asupra infrastructurilor conexe, la Kiev şi în alte regiuni ale Ucrainei, vor fi intensificate”, a precizat Ministerul Apărării din Rusia într-un comunicat.

Decizia părții ruse vine la scurt timp după ce liderul de la Kiev a explicat că armata ucraineană își va schimba abordarea tactică pentru a contracara noile acțiuni aeriene orchestrate de Kremlin. Zelenski a subliniat că infrastructura petrolieră a Rusiei va deveni o țintă principală în perioada următoare.

Conform informațiilor furnizate de serviciile secrete ucrainene, la nivelul conducerii de la Moscova s-ar fi aprobat o directivă care vizează extinderea atacurilor asupra infrastructurii civile înainte de sezonul rece, obiectivul fiind crearea de panică și strămutarea populației din marile aglomerări urbane.

„Am văzut documentele şi ştim că acestea le permit să atace infrastructura, logistica şi, mai ales, să atace în oraşe, în sate, pretutindeni: drumuri, şcoli, spitale”, a declarat Zelenski pentru Reuters, într-un interviu. „Să exercite presiune asupra populaţiei pentru a părăsi capitala şi diferite oraşe: acesta este scopul operaţiunii”, a afirmat el.

Președintele ucrainean susține că această intensificare a acțiunilor militare este cauzată de pierderile masive înregistrate de trupele ruse pe linia frontului și de nevoia liderului de la Kremlin de a-și menține imaginea de autoritate. În timp ce reprezentanții Kremlinului nu au putut fi contactați pentru a oferi un punct de vedere, Ministerul Afacerilor Externe din Rusia a reiterat că acțiunile aeriene fac parte dintr-o campanie de represalii pentru operațiunile executate de ucraineni pe teritoriul rus.

În ciuda acuzațiilor reciproce și a intensificării confruntărilor, ambele state continuă să nege oficial că ar vizat în mod intenționat populația civilă.