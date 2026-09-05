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Noi informații în cazul celor doi adolescenți morți în Suceava. Au murit carbonizați

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Noi informații în cazul celor doi adolescenți morți în Suceava. Au murit carbonizațiAccident Suceava. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Doi adolescenți de 16 ani au murit sâmbătă dimineață, în comuna Fântâna Mare din județul Suceava, după ce autoturismul în care se aflau a părăsit șoseaua, a lovit un cap de pod și a luat foc. Accidentul a fost anunțat la 112 în jurul orei 06.00, iar verificările polițiștilor au arătat că tânărul aflat la volan nu avea permis de conducere, potrivit IPJ Suceava.

Mașina ar fi ieșit de pe șosea într-o curbă

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, accidentul s-a produs în jurul orei 06.05, pe un drum secundar din comuna Fântâna Mare.

Un adolescent de 16 ani, din aceeași comună, ar fi condus autoturismul. Într-o curbă la stânga, pe fondul vitezei excesive, acesta ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare.

Autoturismul a ieșit de pe partea carosabilă și s-a izbit de un cap de pod. În urma impactului, mașina a fost cuprinsă de flăcări.

Atât adolescentul aflat la volan, cât și pasagerul său, tot în vârstă de 16 ani și originar din municipiul Fălticeni, au murit.

Adolescentul aflat la volan nu avea permis

Verificările preliminare făcute după accident au arătat că tânărul care ar fi condus autoturismul nu deținea permis de conducere.

În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru ucidere din culpă și conducere fără permis.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul.

Ulterior, unitatea de parchet competentă urmează să dispună măsurile procedurale.

Accident Suceava

Accident Suceava. Sursă foto: Facebook

Pompierii au găsit cele două victime în autoturismul ars

La locul accidentului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de stingere dotată cu accesorii pentru descarcerare. A fost trimis, de asemenea, și un echipaj SMURD.

În momentul în care echipele de intervenție au ajuns la fața locului, au găsit autoturismul care lovise capul de pod și care fusese cuprins de incendiu. Mașina ardea generalizat.

După ce pompierii au reușit să localizeze și să stingă incendiul, în interiorul autoturismului au fost găsite două victime carbonizate.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului.

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