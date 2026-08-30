Căpitanul feribotului care s-a răsturnat duminică în largul Ciprului și alți șapte membri ai echipajului au fost arestați, în timp ce bilanțul accidentului a ajuns la cel puțin nouă morți, potrivit The Guardian.

Anunțul a fost făcut de Ünal Üstel, prim-ministrul autoproclamatei Republici Turce a Ciprului de Nord, autoritățile deschizând o anchetă pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs tragedia.

Feribotul se îndrepta din portul Kyrenia, din nordul Ciprului, spre portul Tașucu, din Turcia, și avea la bord aproximativ 270 de pasageri.

Ünal Üstel a declarat că autoritățile vor investiga accidentul și că nu va exista „nicio mușamalizare” în acest caz.

Arestarea căpitanului și a celor șapte membri ai echipajului vine în contextul în care anchetatorii încearcă să afle ce a provocat răsturnarea navei. Deocamdată, autoritățile nu au făcut publice concluziile privind cauza exactă a accidentului.

Deputatul Sami Özuslu, din Partidul Republican Turc, a declarat pentru The Guardian că numărul morților a crescut la nouă, existând informații potrivit cărora bilanțul ar putea ajunge chiar la zece victime.

„Din păcate, aflăm acum că sunt nouă sau zece morți”, a declarat acesta.

Politicianul a spus că a întâlnit, la spitalul central din Nicosia, numeroase rude care încercau să afle informații despre membrii familiilor lor dați dispăruți.

„Am întâlnit astăzi, mai devreme, la spitalul central din Nicosia, numeroase rude care își căutau membrii familiei printre cei dispăruți”, a precizat Özuslu, după o vizită la spital alături de o delegație politică.

Potrivit aceluiași oficial, trei copii au fost internați la terapie intensivă după accident.

„Se află la terapie intensivă, dar par să fie în afara pericolului”, a declarat Sami Özuslu.

Operațiunile de intervenție și verificările autorităților continuă, în timp ce familiile pasagerilor așteaptă informații despre persoanele care nu au fost încă localizate.

Tragedia readuce în atenție siguranța transportului maritim pe ruta dintre nordul Ciprului și Turcia, una dintre principalele legături maritime dintre cele două teritorii. Ancheta deschisă de autorități urmează să stabilească responsabilitățile și cauzele care au dus la răsturnarea feribotului.