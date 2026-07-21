Operațiunile de căutare continuă în Guyana după naufragiul feribotului MV Barima, produs în noaptea de sâmbătă spre duminică. Autoritățile au anunțat că 27 de persoane și-au pierdut viața, 69 au fost salvate, iar alte 83 sunt în continuare date dispărute, potrivit AFP.

Premierul Guyanei, Mark Phillips, a declarat că echipele de intervenție au reușit să salveze 69 de persoane, în timp ce 27 de cadavre au fost recuperate până în prezent.

„În acest stadiu al operaţiunilor, numărul persoanelor salvate a crescut la 69. În total, 27 de cadavre au fost recuperate. Ultimul raport anunţa că încă 83 de persoane sunt de căutat”, a afirmat acesta.

Șeful Guvernului a adăugat că misiunile de căutare sunt în desfășurare.

„Ele sunt date dispărute şi rămâne să fie găsite”, a subliniat acesta.

Potrivit autorităților, tragedia s-a produs în noaptea de sâmbătă spre duminică, după ce un „val mare” a răsturnat feribotul MV Barima.

La bordul ambarcațiunii se aflau peste 100 de persoane în momentul producerii accidentului. Echipele de salvare continuă intervențiile în speranța găsirii supraviețuitorilor și a celor dispăruți.

Autoritățile din Guyana au declanșat o anchetă penală pentru a stabili cauzele naufragiului feribotului MV Barimaz

Anchetatorii iau în calcul posibilitatea ca la bord să se fi aflat un număr semnificativ mai mare de persoane decât cele 116 înregistrate oficial, la care se adăugau cei 17 membri ai echipajului. De mai mulți ani, călătorii acuză că în terminalele administrate de stat sunt comercializate neoficial bilete plătite în numerar, fără ca identitatea pasagerilor să fie consemnată în documentele oficiale.

Anchetatorii verifică dacă lista pasagerilor corespunde cu numărul real al persoanelor aflate la bord, dacă acest feribot respecta limita admisă de încărcare, precum și dacă au fost respectate normele de siguranță înainte de plecare. De asemenea, este analizată conduita echipajului în legătură cu desfășurarea cursei.

„Să fie foarte clar: acolo unde vor fi constatate neglijență, abateri sau fapte penale, cei responsabili vor răspunde în fața legii. Nu vor exista excepții și nu va exista nicio toleranță pentru acțiuni care au pus în pericol viețile unor oameni nevinovați”, a declarat premierul.