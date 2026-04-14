Fostul șef al serviciilor secrete din Brazilia a fost arestat în SUA de agenții Serviciului de Imigrare

Alexandre Ramagem, fostul șef al serviciilor de informații din Brazilia și apropiat al fostului președinte Jair Bolsonaro, a fost reținut în Statele Unite de agenții Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE), după ce a fugit din Brazilia înainte de pronunțarea unei condamnări de 16 ani de închisoare pentru implicare în tentativa de lovitură de stat, potrivit The Guardian.

Cu câteva zile înainte de decizia instanței, Ramagem a plecat din Brazilia, traversând granița spre Guyana, de unde a zburat către Statele Unite, unde s-a aflat de atunci.

Cazul său a apărut în contextul în care fostul președinte Jair Bolsonaro a fost condamnat la aproape 30 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, iar alți șase membri ai cabinetului său au fost găsiți vinovați și au început executarea pedepselor. Ramagem a fost singurul care nu s-a prezentat pentru a-și ispăși condamnarea.

Curtea Supremă din Brazilia a stabilit că Ramagem a utilizat agenția de informații a statului pentru a crea o structură clandestină de supraveghere, folosită împotriva unor persoane considerate oponenți politici.

Anchetatorii au descoperit că acesta a folosit programe de spionaj pentru a urmări coordonatele geografice ale unor judecători ai Curții Supreme, parlamentari, jurnaliști și funcționari publici. Totodată, el ar fi monitorizat anchetele care îi vizau pe fiii lui Bolsonaro, inclusiv pe senatorul Flávio Bolsonaro, devenit ulterior un candidat important al opoziției în alegerile prezidențiale.

În urma condamnării, Ramagem a fost îndepărtat din poliția federală și și-a pierdut mandatul de deputat în camera inferioară a Parlamentului brazilian.

Alexandre Ramagem a fost reținut luni de agenții ICE, în cadrul controalelor legate de imigrație. Deși Brazilia a solicitat oficial extrădarea sa în luna decembrie, autoritățile americane au transmis că, în prezent, acesta este reținut pentru o problemă legată de statutul său de imigrare. În evidențele ICE, el figurează ca fiind „în custodie”, fără detalii publice despre locul în care este deținut.

Potrivit unor informații publicate de Paulo Figueiredo, om de afaceri și influencer brazilian de extremă dreapta stabilit în SUA, Ramagem ar fi fost oprit inițial în urma unui control al poliției în Orlando, „inițial pentru o încălcare minoră a regulilor de circulație, fiind apoi predat serviciului ICE”.

Acesta a mai afirmat că Alexandre Ramagem are „o cerere de azil în curs, depusă cu ceva timp în urmă și încă în curs de examinare, ceea ce îi permite să rămână legal în SUA până la luarea unei decizii finale”.

În lunile petrecute în Statele Unite, Ramagem a apărut într-o transmisiune live realizată de un influencer brazilian, unde a susținut că beneficiază de sprijin din partea administrației americane.

În cadrul acelei intervenții, el a declarat că ar fi primit un mesaj din partea unei persoane din administrația Trump: „E bine de știut că avem un prieten care se află în siguranță aici, în SUA.”

Directorul general al poliției federale braziliene, Andrei Rodrigues, a declarat pentru GloboNews că „arestarea este rezultatul cooperării internaționale dintre Brazilia și SUA în combaterea crimei organizate. Ramagem este urmărit de justiția braziliană și, potrivit autorităților americane, se află într-o situație de imigrare ilegală”.

În paralel, președintele Donald Trump a încercat să influențeze situația aliatului său Jair Bolsonaro, inclusiv prin impunerea unor tarife suplimentare asupra Braziliei, fără succes, în timp ce mai mulți susținători ai liderului brazilian au ajuns în SUA după declanșarea anchetelor.