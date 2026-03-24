Bolsonaro, închisoare la domiciliu din motive medicale. A fost internat pentru o infecție gravă

Fostul președinte al Brazilia, Jair Bolsonaro, va executa temporar pedeapsa cu închisoarea la domiciliu, după ce un judecător al Curții Supreme a aprobat măsura din motive umanitare. Decizia vine în contextul problemelor medicale cu care se confruntă fostul lider de la Brasilia, potrivit AFP.

Judecătorul Alexandre de Moraes a autorizat marți transferul lui Bolsonaro din penitenciar în arest la domiciliu pentru o perioadă inițială de 90 de zile. Potrivit documentului judiciar, măsura poate fi prelungită în funcție de evoluția stării de sănătate și de evaluările medicale ulterioare.

Fostul președinte, în vârstă de 71 de ani, ispășește o condamnare de 27 de ani de închisoare, primită în septembrie anul trecut pentru tentativă de lovitură de stat. Din ianuarie, acesta se află încarcerat în complexul penitenciar Papuda din capitala țării.

Decizia instanței vine la scurt timp după ce Bolsonaro a fost internat, pe 13 martie, într-o clinică privată din Brasilia, după ce a prezentat simptome severe. Medicii au diagnosticat o bronhopneumonie bacteriană, cauzată de un episod de bronhoaspirație.

Problemele medicale ale fostului președinte sunt legate de o rană veche: în 2018, în timpul unui miting electoral, acesta a fost înjunghiat în abdomen. De atunci, a trecut prin numeroase intervenții chirurgicale și suferă frecvent de crize de sughiț și episoade de vomă, care au favorizat apariția infecției actuale.

Avocații lui Bolsonaro au cerut în repetate rânduri plasarea acestuia în arest la domiciliu din motive umanitare, însă solicitările au fost respinse în lunile anterioare. De această dată, cererea a primit aviz favorabil din partea procurorilor, ceea ce a cântărit în decizia finală.

La scurt timp după anunț, soția fostului președinte, Michelle Bolsonaro, a reacționat pe rețelele sociale, exprimându-și bucuria: „Slavă Domnului!”.