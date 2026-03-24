Bolsonaro, închisoare la domiciliu din motive medicale. A fost internat pentru o infecție gravă

Bolsonaro, închisoare la domiciliu din motive medicale. A fost internat pentru o infecție gravăSursă foto: Dreamstime
Fostul președinte al Brazilia, Jair Bolsonaro, va executa temporar pedeapsa cu închisoarea la domiciliu, după ce un judecător al Curții Supreme a aprobat măsura din motive umanitare. Decizia vine în contextul problemelor medicale cu care se confruntă fostul lider de la Brasilia, potrivit AFP.

Decizie a Curții Supreme: 90 de zile de arest la domiciliu

Judecătorul Alexandre de Moraes a autorizat marți transferul lui Bolsonaro din penitenciar în arest la domiciliu pentru o perioadă inițială de 90 de zile. Potrivit documentului judiciar, măsura poate fi prelungită în funcție de evoluția stării de sănătate și de evaluările medicale ulterioare.

Fostul președinte, în vârstă de 71 de ani, ispășește o condamnare de 27 de ani de închisoare, primită în septembrie anul trecut pentru tentativă de lovitură de stat. Din ianuarie, acesta se află încarcerat în complexul penitenciar Papuda din capitala țării.

Jair Bolsonaro, internat de urgență după o infecție respiratorie

Decizia instanței vine la scurt timp după ce Bolsonaro a fost internat, pe 13 martie, într-o clinică privată din Brasilia, după ce a prezentat simptome severe. Medicii au diagnosticat o bronhopneumonie bacteriană, cauzată de un episod de bronhoaspirație.

Guvernul va aproba, cel târziu joi, o primă ordonanță pentru a atenua scumpirea carburanților. Bolojan: Va plăti și statul un preț
România va continua exporturile de benzină fără restricții. Bolojan a explicat în ce condiții s-ar putea interveni
Problemele medicale ale fostului președinte sunt legate de o rană veche: în 2018, în timpul unui miting electoral, acesta a fost înjunghiat în abdomen. De atunci, a trecut prin numeroase intervenții chirurgicale și suferă frecvent de crize de sughiț și episoade de vomă, care au favorizat apariția infecției actuale.

Cereri respinse în trecut, aprobate acum

Avocații lui Bolsonaro au cerut în repetate rânduri plasarea acestuia în arest la domiciliu din motive umanitare, însă solicitările au fost respinse în lunile anterioare. De această dată, cererea a primit aviz favorabil din partea procurorilor, ceea ce a cântărit în decizia finală.

La scurt timp după anunț, soția fostului președinte, Michelle Bolsonaro, a reacționat pe rețelele sociale, exprimându-și bucuria: „Slavă Domnului!”.

Gabriel Păun, cel mai hăituit activist de Mediu: Număr oasele pe care le mai am nerupte
Alecu Racoviceanu: România a luat decizii proaste pentru că a fost prinsă între Uniunea Europeană și America
Țările mici din UE se îndatorează, Germania și Franța prosperă pe banii României, Bulgariei și statelor baltice

