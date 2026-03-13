Jair Bolsonaro, fostul președinte al Braziliei, este în stare gravă la terapie intensivă

Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, a fost internat vineri într-o unitate de terapie intensivă după ce medicii au stabilit diagnosticul de bronhopneumonie, potrivit Reuters.

Informația a fost confirmată într-o notă medicală emisă de spitalul DF Star din Brasilia, unde fostul lider brazilian a fost transportat în cursul dimineții pentru investigații și tratament.

Potrivit documentului medical, Bolsonaro a ajuns la spital prezentând febră ridicată, frisoane și o scădere a nivelului de oxigen din sânge. Medicii au decis internarea imediată în secția de terapie intensivă, unde fostul președinte este tratat în prezent cu antibiotice.

Reprezentanții spitalului au precizat că Jair Bolsonaro a fost adus la unitatea medicală în primele ore ale zilei de vineri. Conform notei medicale citate de agenția Reuters, acesta prezenta simptome severe care au necesitat evaluare rapidă și monitorizare constantă.

„Pacientul a fost internat cu febră mare, frisoane și o scădere a saturației de oxigen”, se arată în documentul transmis de spitalul DF Star.

Unul dintre medicii care îl tratează pe fostul președinte, medicul Brasil Caiado, a declarat jurnaliștilor la Brasilia că starea acestuia este serioasă și că va rămâne internat pentru monitorizare în următoarele zile.

„Starea fostului președinte este serioasă și este de așteptat să rămână internat în spital cel puțin în următoarele câteva zile”, a spus medicul.

Potrivit aceluiași medic, în acest moment nu se ia în calcul o intervenție chirurgicală. „Intervenția chirurgicală a fost exclusă pentru moment”, a adăugat Caiado.

Jair Bolsonaro a avut în ultimii ani mai multe probleme de sănătate care au necesitat intervenții medicale și internări repetate. Multe dintre acestea sunt legate de incidentul din 2018, când a fost înjunghiat în timpul unui eveniment de campanie electorală.

Atacul din acel an a provocat răni grave la nivel abdominal, iar ulterior fostul președinte a trecut prin mai multe operații și tratamente pentru complicațiile apărute.

În luna ianuarie a acestui an, Bolsonaro a fost internat pentru o serie de analize medicale după ce a căzut și s-a lovit la cap. De asemenea, în decembrie a fost supus unor proceduri medicale pentru tratarea unei hernii și a unor episoade persistente de sughiț.

Aceste episoade medicale au dus de-a lungul timpului la mai multe perioade de spitalizare și monitorizare.

Jair Bolsonaro a fost președintele Braziliei în perioada 2019–2022. După înfrângerea în alegerile prezidențiale din 2022 în fața actualului președinte, Luiz Inácio Lula da Silva, fostul lider a fost implicat într-un dosar privind o presupusă tentativă de lovitură de stat.

În urma procesului, Bolsonaro a fost condamnat la o pedeapsă de 27 de ani de închisoare pentru implicarea într-un complot menit să anuleze rezultatul alegerilor prezidențiale.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare privind eventuale schimbări ale regimului său de detenție ca urmare a internării. În prezent, fostul președinte rămâne sub supraveghere medicală la spitalul DF Star, unde medicii continuă tratamentul cu antibiotice și monitorizarea evoluției stării sale de sănătate.