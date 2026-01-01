Bolsonaro rămâne în închisoare. Curtea Supremă din Brazilia i-a respins cererea

Curtea Supremă din Brazilia a respins solicitarea fostului președinte Jair Bolsonaro de a fi plasat în arest la domiciliu din motive medicale. Avocații lui Bolsonaro depuseseră cererea cu o zi înainte, invocând starea sa de sănătate. În vârstă de 70 de ani, fostul lider politic se află internat într-un spital din Brasilia din 24 decembrie, după ce a suferit o operație pentru hernie inghinală.

Cererea a vizat acordarea unor condiții mai blânde de detenție, însă judecătorii Curții Supreme au considerat că motivele medicale nu justifică schimbarea regimului de încarcerare.

Bolsonaro execută în prezent o condamnare de 27 de ani de închisoare pentru implicarea sa într-o tentativă de lovitură de stat, menită să-i prelungească mandatul după înfrângerea în fața lui Luiz Inacio Lula da Silva la alegerile prezidențiale din 2022.

Procurorii brazilieni susțin că acțiunile sale au vizat subminarea procesului democratic și destabilizarea instituțiilor statului, iar sentința a fost stabilită în urma unui proces considerat unul dintre cele mai mediatizate din istoria recentă a Braziliei.

În timpul mandatului său, Bolsonaro a fost cunoscut pentru pozițiile sale controversate, retorica populistă și criticile frecvente aduse presei și instituțiilor democratice. După pierderea alegerilor, el a organizat și susținut mai multe acțiuni care au dus la anchete judiciare privind încercările de a rămâne la putere prin mijloace ilegale.

Fostul președinte a rămas o figură polarizantă în politica braziliană, atrăgând atât sprijin masiv din partea susținătorilor săi, cât și critici severe pentru acțiunile considerate subminatoare la adresa democrației. În prezent, detenția sa continuă, în timp ce sistemul judiciar din Brazilia menține controalele stricte pentru a asigura respectarea legii.

Jair Bolsonaro a fost președinte al Braziliei între 2019 și 2022, cunoscut pentru discursul său populist și pentru politicile conservatoare. Cariera sa politică a fost marcată de controverse frecvente, atât la nivel intern, cât și internațional, iar după pierderea alegerilor din 2022 a devenit subiectul anchetelor pentru tentative de lovitură de stat.