Jair Bolsonaro a contestat condamnarea de 27 de ani în închisoare cu privire la tentativa de stat

Jair Bolsonaro a contestat condamnarea de 27 de ani în închisoare cu privire la tentativa de stat
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a făcut apel împotriva condamnării de 27 de ani de închisoare, primită după ce a fost găsit vinovat de tentativa de lovitură de stat pentru a rămâne la putere, în urma înfrângerii sale la alegerile prezidențiale din 2022, informează AFP.

Bolsonaro, condamnat după un proces istoric la Curtea Supremă

Jair Bolsonaro, în vârstă de 70 de ani, a fost condamnat pe 11 septembrie, în urma unui proces istoric la Curtea Supremă braziliană.

Magistrații l-au găsit vinovat că a condus o „organizație criminală” care a conspirat pentru a-și asigura o „menținere la putere autoritară”, indiferent de rezultatul alegerilor prezidențiale din octombrie 2022, în care a fost înfrânt în turul doi de actualul președinte Luiz Inácio Lula da Silva.

Bolsonaro vrea să corecteze „ambiguitățile și contradicțiile” din hotărâre

După condamnare, avocații fostului președinte au declarat că vor contesta decizia, vizând toate nivelurile juridice, inclusiv internațional. Bolsonaro, diagnosticat cu cancer de piele în septembrie și afectat de consecințele unei înjunghieri în 2018, ar putea solicita să-și ispășească pedeapsa la domiciliu, similar cu fostul președinte Fernando Collor de Mello (1989-1992).

Potrivit unui document prezentat de apărare, la care AFP a avut acces, fostul președinte dorește să remedieze „ambiguitățile, omisiunile, contradicțiile și obscuritățile” din hotărârea Curții Supreme, care nu are un termen fix pentru pronunțarea asupra apelului. Bolsonaro va fi arestat doar după ce va fi epuizat toate recursurile legale disponibile.

Fostul președinte brazilian a fost plasat în arest la domiciliu în urmă cu câteva luni

Fostul șef al statului, care a condus Brazilia între 2019 și 2022, a fost plasat în luna august sub control la domiciliu, o măsură legală impusă de autorități în contextul procedurilor judiciare ce îl vizează și care limitează temporar libertatea sa de mișcare.

Judecătorul Alexandre de Moraes, responsabil de proces, a adoptat această măsură severă motivând că Jair Bolsonaro a încălcat o decizie judiciară care îi interzice să comunice pe platformele de socializare.

 

