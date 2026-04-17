SUA au interzis Israelului să bombardeze Libanul. Donald Trump: Destul e destul

Explozie Ain Qana, Liban / sursa foto: captură video
Donald Trump, președintele SUA, a anunțat că Israelul nu va mai ataca Libanul. Washingtonul a interzis Tel Avivului bombardamentele, a spus liderul de la Casa Albă.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat public că Israelul nu va mai efectua atacuri asupra Libanului, într-o declarație care sugerează o schimbare de atitudine în gestionarea tensiunilor din Orientul Mijlociu.

Israelul nu va mai bombarda Libanul”, a transmis liderul american într-o postare pe platforma Truth Social. Acesta a mers mai departe și a evidențiat caracterul categoric al poziției sale: „Le este INTERZIS să facă acest lucru de către SUA. Destul este destul”.

Mesajul a venit într-o perioadă regională sensibilă, marcată de acorduri recente de încetare a focului și de negocieri paralele între mai mulți actori internaționali.

Sursă foto: whitehouse.gov

Washingtonul încearcă să separe cazurile Liban și Iran în negocierile regionale

În aceeași intervenție, Trump a respins ideea că armistițiul din Liban ar fi legat de înțelegerile privind Iranul. „Acest acord nu este în niciun fel condiționat de Liban, însă SUA vor lucra separat cu Libanul și vor gestiona situația Hezbollah într-un mod adecvat”, a spus acesta.

Declarația sugerează o strategie diplomatică distinctă pentru fiecare caz, în condițiile în care Washingtonul încearcă să evite suprapunerea conflictelor și să mențină controlul asupra negocierilor.

Donald Trump a respins scenariul unui acord financiar cu Iranul

Pe fondul unor informații apărute în presă privind un posibil acord între SUA și Iran, Trump a intervenit pentru a nega categoric existența unei componente financiare.

SUA vor obține tot ‘praful’ nuclear creat de marile noastre bombardiere B2. Nicio sumă de bani nu va fi transferată sub nicio formă”, a declarat președintele american.

Afirmația contrazice un scenariu vehiculat anterior, potrivit căruia Teheranul ar fi putut preda stocuri de uraniu îmbogățit în schimbul deblocării a 20 de miliarde de dolari din active înghețate.

