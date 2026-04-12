Negocierile SUA–Iran de la Islamabad se încheie fără acord, după 20 de ore de discuții

Negocierile directe dintre SUA și Iran, desfășurate la Islamabad, s-au încheiat fără un rezultat concret, după mai bine de 20 de ore de discuții intense, potrivit The Washington Post.

Anunțul a fost făcut de vicepreședintele american JD Vance, care a subliniat că divergențele dintre cele două părți au rămas semnificative, în pofida unui climat inițial considerat relativ constructiv.

Vicepreședintele JD Vance a declarat că delegația americană nu a reușit să obțină acceptarea condițiilor propuse de Washington.

Oficialul american a adăugat că echipa SUA a acționat conform instrucțiunilor președintelui Donald Trump, venind „cu bună-credință și făcând tot posibilul pentru a ajunge la un acord”.

„Am făcut acest lucru și, din păcate, nu am reușit să facem progrese”, a mai spus Vance.

Discuțiile directe, considerate cele mai importante contacte față în față dintre cele două state din ultimele decenii, au continuat până în dimineața zilei de duminică, intrând inclusiv în detalii tehnice sensibile.

Potrivit unui oficial pakistanez informat asupra discuțiilor, negocierile au avut o evoluție fluctuantă, cu „schimbări de atmosferă” pe parcursul dialogului. Deși începutul a fost considerat promițător, diferențele majore au devenit evidente în etapa tehnică.

După un armistițiu fragil convenit anterior, cele două părți încercau să identifice o soluție durabilă pentru încheierea conflictului. Diplomați din regiune au considerat totuși că simplul fapt că delegațiile au acceptat să negocieze direct reprezintă un semnal pozitiv.

Discuțiile au avansat temporar către nivel tehnic după o primă pauză, însă au apărut blocaje importante în privința unor teme cheie.

Unul dintre principalele obstacole a fost statutul Strâmtoarea Ormuz, o rută strategică pentru transportul global de energie. Iranul a refuzat să renunțe la controlul asupra acestei zone, pe care o securizase în timpul conflictului, inclusiv prin minarea unor sectoare și impunerea de restricții pentru petroliere.

În paralel, Teheranul a insistat asupra deblocării unor active financiare de miliarde de dolari aflate în străinătate. Această cerere a fost menționată de lideri iranieni drept o condiție esențială pentru continuarea negocierilor.

Planul iranian pentru încheierea conflictului include și alte cerințe, precum retragerea forțelor americane din bazele militare din Orientul Mijlociu și menținerea controlului asupra Strâmtorii Ormuz.

De cealaltă parte, administrația Trump ar fi propus un plan în 15 puncte, care prevede relaxarea sancțiunilor în schimbul eliminării uraniului îmbogățit și limitării programelor nucleare și balistice ale Iranului. Detaliile acestui plan nu au fost făcute publice oficial.

Președintele Donald Trump a declarat înainte de finalul negocierilor că rezultatul rămâne incert: „Poate ajung la un acord, poate nu. Din punctul de vedere al Americii, noi câștigăm”.

În același timp, armata americană a început operațiuni de deminare în Strâmtoarea Ormuz, semnalând o abordare paralelă, atât diplomatică, cât și militară.

Pakistan a jucat un rol central în facilitarea negocierilor. Prim-ministrul Shehbaz Sharif a descris momentul drept unul „decisiv” pentru transformarea armistițiului temporar într-un acord durabil.

Inițial, discuțiile urmau să fie indirecte, însă ulterior s-au transformat într-o întâlnire trilaterală directă. Potrivit fostului ambasador pakistanez în SUA, Husain Haqqani, disponibilitatea părților de a dialoga direct reprezintă un progres important, având în vedere nivelul ridicat de neîncredere.

Delegațiile au fost conduse de oficiali de rang înalt, inclusiv Mohammad Bagher Ghalibaf și Abbas Araghchi din partea Iranului, respectiv de JD Vance, alături de emisarul american Steve Witkoff și Jared Kushner.

Deși negocierile nu au produs un rezultat imediat, diplomați occidentali consideră că dialogul ar putea continua, însă într-un ritm lent, din cauza complexității dosarelor aflate pe masă.

În lipsa unui consens asupra unor chestiuni fundamentale, precum securitatea regională, programul nuclear iranian și controlul rutelor energetice, perspectivele unui acord rapid rămân limitate.

Totuși, contactele directe și implicarea unor oficiali de rang înalt indică faptul că ambele părți sunt dispuse să mențină canalele diplomatice deschise.