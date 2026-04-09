Negocieri cruciale SUA–Iran la Islamabad, conduse de vicepreședintele JD Vance

Vicepreședintele american JD Vance va conduce delegația Statelor Unite la negocierile programate în acest weekend în Pakistan, într-un moment caracterizat de incertitudini majore privind respectarea armistițiului dintre Washington, Israel și Iran, potrivit The Times of Israel.

Discuțiile, considerate de diplomați drept un test critic pentru stabilitatea regională, au loc la doar câteva zile după anunțarea unei încetări temporare a focului, deja pusă sub semnul întrebării de acuzații reciproce și acțiuni militare continue.

Potrivit informațiilor confirmate de Casa Albă, întâlnirea de la Islamabad ar putea marca fie începutul unui proces diplomatic extins, fie escaladarea unei crize deja complexe.

Administrația președintelui Donald Trump a decis trimiterea unei delegații de rang înalt, semnalând importanța strategică a negocierilor.

Din echipă fac parte și emisarii speciali Steve Witkoff și Jared Kushner, în timp ce purtătoarea de cuvânt a Casei Albe,

Karoline Leavitt, a subliniat că autoritățile americane au încredere deplină în măsurile de securitate.

Reuters notează că desemnarea lui Vance este interpretată ca un semnal de flexibilitate diplomatică, având în vedere că acesta ar fi fost unul dintre oficialii americani reticenți față de escaladarea conflictului militar cu Iranul.

În același timp, Axios evidențiază faptul că Teheranul preferă interlocutori percepuți drept mai puțin asociați cu poziții dure, ceea ce explică deschiderea față de participarea vicepreședintelui.

În declarațiile sale publice, Vance a indicat că liderul american este „nerăbdător” să obțină progrese:

„Trump este ‘nerăbdător’ în ceea ce privește avansarea către încheierea războiului cu Iranul și ne-a instruit să negociem cu bună credință.”

La scurt timp după anunțarea armistițiului de două săptămâni, au apărut contradicții semnificative privind termenii acestuia. Una dintre cele mai importante dispute vizează includerea Libanului în acord.

„Cred că iranienii au crezut că armistițiul include Libanul, dar noi nu am făcut niciodată această promisiune”, a declarat Vance, descriind situația drept o „neînțelegere legitimă”.

Această afirmație este contrazisă indirect de declarațiile oficialilor iranieni și de relatările Al Jazeera, care indică faptul că mediatorii pakistanezi ar fi sugerat o acoperire mai largă a armistițiului.

În paralel, Reuters relatează că atacurile israeliene asupra pozițiilor Hezbollah din sudul Libanului au continuat la intensitate ridicată, ceea ce pune sub semnul întrebării aplicabilitatea practică a acordului.

Vicepreședintele american a adăugat: „Israelienii... au oferit să se tempereze puțin în Liban pentru a se asigura că negocierile au succes”, însă nu există confirmări oficiale din partea autorităților israeliene.

Președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a exprimat public îndoieli serioase privind utilitatea negocierilor, acuzând Statele Unite că au încălcat mai multe prevederi ale propunerii iraniene.

„Neîncrederea profundă pe care o avem față de Statele Unite provine din încălcările repetate ale tuturor formelor de angajamente — un tipar care, din păcate, s-a repetat încă o dată”, a declarat Ghalibaf.

Potrivit acestuia, trei elemente esențiale ar fi fost încălcate: includerea Libanului în armistițiu, respectarea spațiului aerian iranian și recunoașterea dreptului Iranului de a îmbogăți uraniu.

Al Jazeera confirmă că aceste puncte apar în varianta planului în 10 puncte publicată de presa de stat iraniană, însă Washingtonul susține că documentul real diferă de cel făcut public.

În reacție, Vance a declarat: „Dacă este frustrat de trei probleme, asta înseamnă că există mult acord”, sugerând că divergențele nu sunt insurmontabile. El a mers mai departe, punând sub semnul întrebării interpretarea iraniană:

„Mă întreb cât de bine înțelege limba engleză, pentru că unele lucruri pe care le-a spus nu au sens.”

Casa Albă a descris armistițiul drept un succes strategic. Karoline Leavitt a afirmat că obiectivele militare ale SUA au fost „atinse și chiar depășite”.

Oficialii americani au indicat că infrastructura militară a Iranului a fost serios afectată, inclusiv capacitatea de lansare a rachetelor balistice și utilizarea dronelor.

Cu toate acestea, Leavitt a recunoscut că aceste capacități nu au fost complet eliminate:

„Capacitatea Iranului de a construi și stoca arme a fost întârziată cu ani.”

În plus, administrația americană susține că Iranul nu va putea dezvolta arme nucleare, deși stocurile de uraniu îmbogățit nu au fost eliminate complet — un aspect subliniat și de analizele BBC, care indică faptul că problema nucleară rămâne nerezolvată.

Un alt element central al contextului diplomatic îl reprezintă retorica dură a președintelui Trump, care a amenințat anterior cu „distrugerea” Iranului. Casa Albă susține că această abordare a fost eficientă.

„Retorica foarte dură și stilul de negociere al președintelui sunt cele care au dus la rezultatul pe care îl vedeți astăzi”, a declarat Leavitt.

Al Jazeera observă că această strategie este controversată la nivel internațional, fiind percepută de unii analiști drept un factor de destabilizare, în timp ce alții o consideră un instrument de presiune eficient.

În același context, administrația americană a subliniat redeschiderea Strâmtorii Hormuz ca un rezultat concret al presiunii exercitate asupra Iranului — un punct confirmat și de Reuters, care notează importanța strategică a acestei rute pentru comerțul global cu petrol.

Negocierile din Pakistan sunt considerate de experți drept extrem de fragile. Diferențele de interpretare privind armistițiul, lipsa de transparență asupra propunerii iraniene și continuarea acțiunilor militare creează un mediu diplomatic instabil.

Rolul mediatorilor regionali, în special Pakistanul, care încearcă să mențină dialogul deschis într-un context marcat de neîncredere profundă.

În acest cadru, participarea lui JD Vance este văzută ca un test al capacității administrației americane de a gestiona simultan presiunile militare și diplomatice.

Situația din Orientul Mijlociu rămâne volatilă, iar negocierile iminente dintre Statele Unite și Iran se desfășoară într-un climat de tensiune și incertitudine. Divergențele privind termenii armistițiului, acuzațiile reciproce și interesele strategice divergente complică perspectivele unui acord durabil.

În timp ce Washingtonul susține că a obținut progrese semnificative, Teheranul își exprimă scepticismul, iar evoluțiile din teren continuă să influențeze dinamica diplomatică.

Rezultatul discuțiilor de la Islamabad va avea implicații majore nu doar pentru relațiile bilaterale, ci și pentru stabilitatea regională și securitatea globală.