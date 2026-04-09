Trump, o nouă amenințare pentru regimul din Iran, dacă nu respectă armistițiul

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a lansat un nou avertisment pentru Iran, pe Truth Social, spunând că va „începe «atacurile», mai mari, mai bune și mai puternice decât a mai văzut cineva vreodată” dacă „ACORDUL REAL” nu este respectat pe deplin.

Declarația președintelui american vine în contextul în care fragilul acord de încetare a focului dintre SUA și Iran se află sub diverse presiuni din cauza ramificațiilor conflictului. Cele două teme principale de dezacord rămân cele legate de războiul dus de Israel contra teroriștilor Hezbollah din Liban, grupare susținută și controlată de Teheran, care s-a alăturat războiului de partea Iranului, lansând atacuri asupra Israelului, și Strâmtoarea Ormuz, pe care dictatura islamistă încearcă să o folosească pe post de instrument de presiune.

„Toate navele, aeronavele și personalul militar american, împreună cu muniția, armamentul și orice altceva este adecvat și necesar pentru urmărirea și distrugerea letală a unui inamic deja substanțial degradat, vor rămâne pe loc în și în jurul Iranului, până când ACORDUL REAL la care s-a ajuns va fi pe deplin respectat”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa, Truth Social.

„Dacă, din orice motiv, nu va fi, ceea ce este foarte puțin probabil, atunci „încep noi „atacuri”, mai mari, mai bune și mai puternice decât a mai văzut cineva vreodată”, a amenințat președintele Statelor Unite.

„S-a convenit, cu mult timp în urmă, și în ciuda tuturor retoricilor false contrare - FĂRĂ ARME NUCLEARE și Strâmtoarea Ormuz VA FI DESCHISĂ ȘI ÎN SIGURANȚĂ. Între timp, marea noastră armată se încarcă și se odihnește, așteptând cu nerăbdare, de fapt, următoarea sa cucerire. AMERICA S-A ÎNTORS!”, și-a încheiat avertismentul pentru Iran Donald Trump.

Reamintim că, în cursul serii de miercuri, regimul islamist din Iran a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, pretextând atacurile lansate de Israel împotriva teroriștilor Hezbollah din Liban, potrivit The Associated Press. Decizia Iranului a venit la doar câteva ore după ce oficiali americani anunțaseră că ruta maritimă este deschisă, iar comerțul poate continua.

„Ceea ce s-a convenit, ceea ce s-a declarat, este că strâmtoarea este deschisă. Armata noastră supraveghează, desigur, armata lor supraveghează, dar comerțul se va desfășura”, le-a declarat reporterilor secretarul de Război al SUA, Pete Hegseth.

El a mai spus că armata americană va „rămâne pe loc” în Orientul Mijlociu pentru a se asigura că Iranul respectă încetarea focului. Totodată, oficialul american a susținut că Iranul va preda Statelor Unite uraniul îmbogățit sau că SUA îl vor scoate de acolo.