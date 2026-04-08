Armistițiu de două săptămâni în Iran, anunțat de Trump și confirmat de Araghchi. Ce conține planul iranian în 10 puncte. Live text

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Iranului a declarat că a acceptat încetarea focului de două săptămâni, subliniind în același timp că războiul în sine nu s-a încheiat încă.

Cu toate acestea, Iranul a lansat rachete asupra Israelului miercuri dimineață devreme, la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a anunțat un armistițiu de două săptămâni care implică SUA, Israel și Iran. Alertele de raid aerian au continuat în Israel după anunțarea armistițiului, ridicând imediat îndoieli cu privire la respectarea acestuia, potrivit The Jerusalem Post.

Trump a declarat că armistițiul este condiționat de oprirea atacurilor de către Iran și de permiterea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, discuțiile fiind programate să înceapă vineri la Islamabad, sub mediere pakistaneză.

Armistițiul a fost contestat și dincolo de Israel. Reuters a relatat un atac iranian asupra zonei petrochimice Jubail din Arabia Saudită și alerte de rachete în Emiratele Arabe Unite după anunțul armistițiului, subliniind că amenințarea a fost regională de la început și că pauza luptelor era deja sub presiune.

Oficialii israelieni și-au exprimat scepticismul cu privire la armistițiu încă de la început. Cu toate acestea, în materialele analizate, nicio declarație nouă din partea Biroului Prim-ministrului, care să poată fi atribuită în mod clar lansărilor post-încetare a focului, nu a fost confirmată public.

Casa Albă nu a emis nici ea un răspuns oficial detaliat în rapoartele analizate, deși situația generală a fost descrisă ca fiind fluidă, actorii regionali așteptând să vadă dacă pauza va supraviețui primei zile.

Începutul a urmat săptămânilor de confruntare directă care au implicat atacuri israeliene și americane asupra țintelor iraniene și atacuri repetate cu rachete iraniene în regiune. Piețele au reacționat pozitiv la anunț, prețurile petrolului scăzând brusc pe fondul speranțelor de dezescaladare, chiar dacă alertele continue sugerau că imaginea militară rămâne instabilă.

Netanyahu respinge afirmațiile premierului pakistanez privind includerea Libanului în acordul de încetare a focului. Iranul ceruse în propunerea sa inițială în 10 puncte ca Israelul să oprească atacurile asupra Hezbollah în Liban, ceea ce a dus la speculații privind includerea grupării teroriste în acord, potrivit The Jerusalem Post.

Shehbaz anunțase că Libanul va fi inclus într-o postare de miercuri dimineață pe X.

„Cu cea mai mare umilință”, a scris el, „sunt încântat să anunț că Republica Islamică Iran și Statele Unite ale Americii, împreună cu aliații lor, au convenit asupra unui armistițiu imediat peste tot, inclusiv în Liban și în alte părți, CU EFECT IMEDIAT.”

Anunțul a venit în urma unor speculații puternice conform cărora Hezbollah ar putea fi inclus în acord, conform rapoartelor canalului de știri libanez MTV, care a citat surse libaneze nedivulgate.

Propunerea inițială de încetare a focului în 10 puncte a Iranului includea cereri ca Israelul să oprească atacurile asupra Hezbollah în Liban, cereri care au persistat de când Hezbollah s-a alăturat războiului prin lansarea de atacuri cu rachete asupra Israelului.

Marți, înainte de anunțarea armistițiului, IDF a emis avertismente de evacuare pentru locuitorii libanezi din Tyre și Shabriha, în Al-Abbasiya, în timp ce armata se pregătea pentru atacuri împotriva Hezbollah în zonă.

Locuitorilor li s-a cerut să evacueze locuințele la nord de râul Al-Zahrani.

„Activitatea Hezbollah obligă IDF să acționeze împotriva sa. IDF nu dorește să vă facă rău”, a declarat purtătorul de cuvânt al IDF în limba arabă, locotenent-colonelul Avichay Adraee, într-o postare pe X. „Pentru siguranța dumneavoastră, trebuie să vă evacuați locuințele imediat.”

De asemenea, înainte de armistițiu, Divizia 98 de Comando a IDF s-a alăturat operațiunilor terestre din Liban, potrivit armatei, cu forțe poziționate pe linia antitanc.

IDF a menționat că divizia a fost cea mai recentă care s-a alăturat luptelor din Liban în ultima săptămână, armata extinzându-și operațiunile terestre în sudul Libanului, alături de Diviziile 91, 36, 146 și 162.

„IDF și-a finalizat poziționarea pe «linia antitanc» și continuă operațiunile în zonă pentru a consolida apărarea liniei frontului și a înlătura amenințarea la adresa locuitorilor din nord”, a declarat un purtător de cuvânt al IDF.

Planul de miercuri nu a fost confirmat oficial de SUA, însă posturile de radio de stat iraniene susținut că acesta este următorul:

Încetarea completă a războiului împotriva Irakului, Libanului și Yemenului; Încetarea completă și permanentă a războiului împotriva Iranului, fără limită de timp; Încetarea tuturor conflictelor din regiune în întregime; Redeschiderea Strâmtorii Ormuz; Stabilirea unui protocol și a unor condiții pentru a asigura libertatea și securitatea navigației în Strâmtoarea Ormuz; Plata integrală a compensațiilor pentru costurile de reconstrucție către Iran; Angajamentul deplin de ridicare a sancțiunilor împotriva Iranului; Eliberarea fondurilor iraniene și a activelor înghețate deținute de Statele Unite; Iranul se angajează pe deplin să nu solicite deținerea de arme nucleare; Încetarea imediată a focului intră în vigoare pe toate fronturile imediat după aprobarea condițiilor de mai sus.

Președintele Donald Trump a anunțat marți că, pe baza discuțiilor cu prim-ministrul pakistanez Shehbaz Sharif și mareșalul Asim Munir, va amâna „bombardarea și atacul asupra Iranului” cu două săptămâni. Iar partea iraniană, prin ministrul de Externe, Abbas Araghchi, a confirmat înțelegerea între Washington și Teheran, mediată de Islamabad.

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că decizia a venit după ce liderii au cerut SUA să „amâne forța distructivă trimisă în această seară către Iran”, despre care președintele a amenințat anterior că va începe la ora 20:00 ET, dacă nu se ajunge la un acord.

Președintele a declarat că amânarea este condiționată de acordul Republicii Islamice Iran cu „DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ și ÎN SIGURANȚĂ a Strâmtorii Hormuz”.

„Acesta va fi o ÎNCETARE a FOCULUI cu două fețe!”, a scris Trump într-o postare pe Truth Social.

„Motivul pentru care facem acest lucru este că am îndeplinit și am depășit deja toate obiectivele militare și suntem foarte departe de a ajunge la un Acord definitiv privind PACEA pe termen lung cu Iranul și PACEA în Orientul Mijlociu.”

Trump a adăugat că administrația a primit o propunere în 10 puncte din partea Iranului, iar oficialii „cred că este o bază fezabilă pentru negocieri”.

„Aproape toate punctele de dispută anterioare au fost convenite între Statele Unite și Iran, dar o perioadă de două săptămâni va permite finalizarea și consumarea Acordului”, a scris Trump.

„În numele Statelor Unite ale Americii, în calitate de președinte și reprezentând, de asemenea, țările din Orientul Mijlociu, este o onoare ca această problemă pe termen lung să fie aproape de rezolvare.”

Consiliul Suprem de Securitate Națională al Republicii Islamice Iran a răspuns într-un comunicat, mulțumindu-le lui Sharif și Munir pentru „eforturile lor neobosite” de a pune capăt războiului în regiune și convenind să înceteze operațiunile defensive dacă atacurile împotriva Iranului sunt oprite.

Timp de două săptămâni, Iranul a declarat că trecerea în siguranță prin Strâmtoarea Ormuz „va fi posibilă prin coordonare cu Forțele Armate Iraniene” și cu „luarea în considerare a limitărilor tehnice”.

De asemenea, Israelul a fost de acord să suspende campania sa de bombardament din Iran, ca parte a acordului de ultim moment.

Sharif a scris într-un comunicat că armistițiul se va aplica „peste tot”, inclusiv în Liban, cu efect imediat.

„Salut călduros gestul sagace și exprim cea mai profundă recunoștință conducerii ambelor țări și invit delegațiile lor la Islamabad vineri, 10 aprilie 2026, pentru a continua negocierile pentru un acord concludent de soluționare a tuturor disputelor”, a declarat Sharif. „Ambele părți au dat dovadă de înțelepciune și înțelegere remarcabile și au rămas implicate constructiv în promovarea cauzei păcii și stabilității. Sperăm cu sinceritate că «Discuțiile de la Islamabad» vor reuși să realizeze o pace durabilă și dorim să vă împărtășim mai multe vești bune în zilele următoare!”

Casa Albă a avertizat că nimic nu este confirmat în timp ce răspundea la rapoartele conform cărora vor avea loc discuții suplimentare în Pakistan vineri.

Există discuții despre discuții în persoană, dar nimic nu este definitiv până când nu este anunțat de președinte sau de Casa Albă”, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, pentru Fox News.