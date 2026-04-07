Trump despre Iran: O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață

Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a lansat un nou avertisment la adresa dictaturii ayatollahilor de la Teheran, spunând că este foarte posibil ca, dacă liderii din Iran nu vor ajunge la un acord până la expirarea ultimatumului, la ora 3:00, ora României, va declanșa un atac devastator.

„O întreagă civilizație va muri în seara asta, și nu va mai fi readusă niciodată la viață. Nu vreau să se întâmple asta, dar probabil că se va întâmpla”, a scris președintele american pe rețeaua Truth Social.

Declarația vine în contextul în care Donald Trump a anunțat că va ordona lovituri asupra podurilor și infrastructurii energetice din Iran, dacă până la ora 3:00, în noaptea de marți spre miercuri, rămășițele regimului de la Teheran nu vor accepta un acord care să includă cel puțin, într-o primă etapă, redeschiderea Strâmtorii Ormuz, iar ulterior renunțarea definitivă la ambițiile de a deține arme nucleare.

„Totuși, acum că avem o Schimbare Completă și Totală a Regimului, unde predomină minți diferite, mai inteligente și mai puțin radicalizate, poate că se poate întâmpla ceva revoluționar minunat, CINE ȘTIE?

Vom afla în seara asta, unul dintre cele mai importante momente din lunga și complexa istorie a lumii. 47 de ani de extorcare, corupție și moarte se vor încheia în sfârșit.

Dumnezeu să binecuvânteze Marele Popor al Iranului!”, și-a încheiat mesajul președintele SUA.

Reamintim că președintele Trump și-a extins luni amenințarea împotriva Iranului pentru a include toate centralele electrice și podurile țării, în contextul în care ultimatumul pentru încheierea unui acord, după ce Teheranul a respins o propunere de armistițiu de 45 de zile creionată de Pakistan și a declarat că dorește un sfârșit permanent al războiului, potrivit The Times of Israel.

„Întreaga țară poate fi distrusă într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi mâine seară”, a spus Donald Trump într-o declarație de presă de la Casa Albă, susținută luni seara.

„Avem un plan... prin care fiecare pod din Iran va fi distrus până mâine seară, la ora 12:00, în care fiecare centrală electrică va fi închisă, va arde, va exploda și nu va mai fi folosită niciodată, adică, demolare completă, până la ora 12:00, iar acest lucru se va întâmpla pe parcursul a patru ore dacă vrem ca acest lucru să se întâmple”, a mai spus Trump.

Reamintim și că, în cursul zile de marți, forțele americane și israeliene au lovit mai multe ținte de pe Insula Kharg.