Trump despre Iran: Întreaga țară poate fi distrusă într-o noapte, acea noapte ar putea fi mâine

Președintele american Donald Trump și-a extins luni amenințarea împotriva Iranului pentru a include toate centralele electrice și podurile țării, în contextul în care ultimatumul pentru încheierea unui acord, după ce Teheranul a respins o propunere de armistițiu de 45 de zile creionată de Pakistan și a declarat că dorește un sfârșit permanent al războiului, potrivit The Times of Israel.

„Întreaga țară poate fi distrusă într-o singură noapte, iar acea noapte ar putea fi mâine seară”, a spus Donald Trump într-o declarație de presă de la Casa Albă.

Președintele american a sugerat că termenul limită de marți, ora 20:00 ET este definitiv, spunând că a acordat deja Iranului suficiente prelungiri.

„Nu vrem asta”, a adăugat președintele, menționând că SUA ar putea ajunge să ajute Iranul să se reconstruiască, caz în care nu ar dori să fie nevoit să reconstruiască o infrastructură costisitoare de acest gen.

El a spus că Iranul nu l-a luat în serios înainte, ceea ce l-a determinat să ordone demolarea unui pod important lângă Teheran săptămâna trecută, la câteva minute după eșecul discuțiilor.

„Vreau să le distrug infrastructura? Nu. Le-ar lua 100 de ani să o reconstruiască”, a spus el.

„Dacă am pleca astăzi, le-ar lua 20 de ani să-și reconstruiască țara... și singura modalitate prin care își vor putea reconstrui țara este să folosească geniul Statelor Unite ale Americii”, a adăugat el.

La un eveniment anterior de Paște organizat la Casa Albă, Trump a fost întrebat dacă planurile sale de a arunca în aer poduri și centrale electrice din Iran ar constitui crime de război și a spus că nu ar fi vorba de așa ceva „pentru că [Iranul] a ucis 45.000 de oameni în ultima lună”.

Comentariile se refereau la uciderea prin împușcare a miilor de protestatari de către dictatura teocratică islamistă din Iran la începutul acestui an, în timpul protestelor la scară largă care au cuprins țara.

„Știți ce este o crimă de război? Să permiți unei țări bolnave, cu o conducere dementă, să aibă o armă nucleară”, a adăugat Trump.

La conferința de presă ulterioară, un reporter a insistat din nou asupra președintelui cu privire la amenințarea sa de a bombarda infrastructura civilă iraniană, la care președintele a răspuns insistând că poporul iranian ar fi de acord cu astfel de atacuri.

„Ar fi dispuși să sufere asta pentru a avea libertate”, a spus el, adăugând că iranienii îndeamnă SUA să „continue să bombardeze”.

Întrebat care ar fi reacția sa dacă iranienii s-ar întoarce în stradă, Trump a recunoscut că acest lucru ar putea fi o condamnare la moarte, spunând: „Ar trebui să o facă. Dar consecințele sunt mari. Li s-a spus: «Dacă protestați, veți fi împușcați imediat»”.

El a spus anterior că iranienii trăiesc într-o „lume violentă și oribilă”, în care „dacă protestezi, ești împușcat”.

Armata iraniană i-a răspuns sfidător lui Trump luni seară, spunând că „retorica arogantă” a președintelui american cu privire la război nu îi împiedică pe soldații țării să lupte.

„Retorica grosolană și arogantă și amenințările nefondate ale președintelui american delirant... nu au niciun efect asupra continuării operațiunilor ofensive și zdrobitoare ale războinicilor islamului împotriva inamicilor americani și sioniști”, a declarat un purtător de cuvânt al comandamentului central Khatam Al-Anbiya al armatei, citat de presa de stat.

Ministrul adjunct al sportului din Iran, Alireza Rahimi, a cerut marți artiștilor și sportivilor să formeze lanțuri umane la centralele electrice din toată țara.

„Vom sta mână în mână pentru a spune: Atacarea infrastructurii publice este o crimă de război”, a declarat Rahimi pe X.

Întrebat dacă ar accepta ca Iranul să perceapă taxe în Strâmtoarea Ormuz după ce Teheranul redeschide canalul, Trump a sugerat că SUA ar putea fi cea care percepe astfel de taxe.

„De ce n-am face-o noi? Noi suntem câștigătorii. Am câștigat. Ei sunt înfrânți militar”, a spus el.

„Trebuie să avem o înțelegere care să fie acceptabilă pentru mine, iar o parte a înțelegerii va fi aceea că dorim trafic liber de petrol și tot restul”, a spus el, adăugând că redeschiderea Strâmtorii Ormuz este o „prioritate foarte mare” și că nu este nevoie de mult pentru ca Iranul să poată obstrucționa traficul în canal.

După atacul SUA și Israel pe 28 februarie, Iranul a închis efectiv Ormuz, un pasaj pentru aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu petrol și gaze naturale. Presiunea pe care o exercită această cale navigabilă asupra economiei globale s-a dovedit a fi o monedă de schimb puternică, iar Teheranul este reticent în a renunța ușor la aceasta.

În trecut, Trump a indicat că redeschiderea strâmtorii nu este o necesitate pentru interesele SUA și că alte țări pot intra „și pur și simplu să ia” petrolul.

Rugat să explice mesajul său aparent contradictoriu din ultimele zile, în care a spus atât că războiul se apropie de sfârșit, cât și că a amenințat că va bombarda Iranul până la a-l duce înapoi în epoca de piatră, Trump a spus că „depinde” de ceea ce face Iranul.

El a reamintit ultimatumul de marți seară, anume ca Iranul să accepte un acord pentru a pune capăt războiului și a redeschide Strâmtoarea Ormuz - un termen limită pe care l-a amânat deja de două ori.

„Au cerut o prelungire de șapte zile. Am spus: «Dați-le 10 zile»”, a declarat Trump. Apoi a continuat să amâne termenul cu încă 24 de ore duminică.

„Am considerat că este nepotrivit [să atacăm] a doua zi de Paște. Vreau să fiu o persoană drăguță. Au timp până mâine. Acum vom vedea ce se întâmplă”, a afirmat Trump.

„Negociază, credem noi, cu bună-credință”, a spus Trump despre Iran. „Primim ajutorul unor țări incredibile care vor ca acest lucru să se încheie, pentru că le afectează și pe ele”, a spus el.

La evenimentul de Paște anterior, Trump a spus că ar dori să „ia” petrolul Iranului, dar se va abține să facă acest lucru deoarece publicul american își dorește ca războiul să se termine rapid.

„Îl distrugem [pe Iran]... și pur și simplu nu vor... să strige «unchiule»”, a spus Trump. „Dar vor striga. Și dacă nu o vor face, nu vor avea poduri, nu vor avea centrale electrice, nu vor avea nimic.”

„Din păcate, poporul american ar vrea să ne vadă întorși acasă. Dacă ar fi după mine, aș lua petrolul, aș păstra petrolul și aș face mulți bani”, a spus Trump.

La același eveniment de Paște, Trump a confirmat, de asemenea, că a primit o propunere din partea Iranului pentru un armistițiu, numind-o „semnificativă”, clarificând în același timp că nu merge suficient de departe.

Cadrul mediat de Pakistan pentru încheierea războiului propunea un armistițiu imediat, urmat de discuții privind un acord de pace mai amplu, care urma să fie încheiat în termen de 15 până la 20 de zile, a declarat o sursă la curent cu propunerile.

„Au făcut o propunere... Nu este suficient de bună, dar este un pas foarte semnificativ”, a spus Trump.

Iranul „a negociat cu bună-credință”, a adăugat el, susținând că noii săi lideri „nu sunt la fel de radicalizați” și că războiul s-ar putea „încheia foarte repede”.

Trump a argumentat recent că uciderea unei serii de lideri din Republica Islamică Iran a atins obiectivul „schimbării regimului”.

„Iranul nu poate avea o armă nucleară. Sunt nebuni și nu poți pune arme nucleare în mâinile unui nebun”, a spus el despre liderii Iranului, pe care cu câteva momente înainte îi caracterizase drept „mult mai rezonabili”.

El a continuat să susțină că Israelul ar fi fost „șters de pe fața pământului” dacă nu s-ar fi retras din acordul nuclear cu Iranul în 2015 și a spus că războiul actual este „despre un singur lucru: Iranul nu poate deține o armă nucleară”.

„I-am spus asta lui Bibi Netanyahu ieri”, a spus el la Casa Albă, folosind porecla premierului israelian.

Trump și-a reiterat, de asemenea, nedumerirea adesea declarată față de majoritatea evreilor americani care votează cu Democrații. „Cum poate Israelul să voteze pentru un Democrat - dacă ești evreu în New York City sau în orice alt loc din această țară, cum poți vota pentru un Democrat este incredibil pentru că [fostul președinte american Barack Obama] a ales Iranul”, a spus Trump, părând să confunde evreii americani cu Israelul.

Referitor la decizia de a lansa o operațiune de salvare a doi aviatori americani din ​​Iran în weekend, Trump a dezvăluit că unii dintre consilierii săi militari nu au susținut ideea, din cauza riscului pe care l-ar reprezenta pentru cei care participă.

„Nu toată lumea era la bord”, a spus Trump. „Au existat militari - foarte profesioniști - care ar fi preferat să nu o facă.”

El a clarificat că secretarul Apărării, Pete Hegseth, și președintele Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, nu se numărau printre acești sceptici.

„Cineva a spus: «Aceasta a fost singura dată când s-a mai făcut așa ceva»”, a susținut Trump. „Uitați-vă la unele dintre elicoptere, cum au fost lovite.”

Apoi l-a întrebat pe Caine câți soldați au participat la salvare, dar președintele Statului Major Interarme a răspuns: „Mi-ar plăcea să păstrez secretul.”

„Voi păstra secretul, dar au fost sute”, a spus Trump.

„Mi s-a spus că aceasta este o misiune foarte periculoasă. Nu au spus că este o misiune prostească”, a clarificat el.