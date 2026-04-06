Plan de armistițiu, trimis de Pakistan decidenților din Iran și SUA. Răspunsul Teheranului. Update

Iranul și-a formulat pozițiile și cerințele ca răspuns la recentele propuneri de încetare a focului transmise prin intermediari, a declarat un purtător de cuvânt al ministerului de externe de la Teheran, adăugând că negocierile au fost „incompatibile cu ultimatumurile și amenințările de a comite crime de război”, potrivit The Times of Israel.

Purtătorul de cuvânt Esmaeil Baghaei a afirmat că Teheranul are un set de cerințe bazate pe interesele sale naționale, care au fost deja transmise prin canale intermediare, adăugând că cerințele anterioare ale SUA, cum ar fi planul în 15 puncte, au fost respinse ca fiind „excesive”.

„Iranul nu ezită să exprime clar ceea ce consideră a fi cerințele sale legitime, iar acest lucru nu ar trebui interpretat ca un semn de compromis, ci mai degrabă ca o reflectare a încrederii sale în apărarea pozițiilor sale”, a declarat Baghaei într-o conferință de presă.

„Ne-am formulat propriile răspunsuri” și vom anunța detaliile în timp util, a adăugat el ca răspuns la întrebarea unui jurnalist iranian cu privire la eforturile continue de a realiza o încetare a focului între Iran și SUA.

Conducerile din Iran și SUA au primit un plan de încetare a ostilităților, care ar putea intra în vigoare luni, precum și de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, a declarat luni o sursă la curent cu propunerile, citată de Reuters.

Cadrul pentru încetarea ostilităților a fost elaborat de Pakistan și trimis către Iran și SUA peste noapte, a declarat sursa, subliniind o abordare pe două niveluri, cu un armistițiu imediat, urmat de un acord cuprinzător.

„Toate elementele trebuie convenite astăzi”, a spus sursa, adăugând că înțelegerea inițială va fi structurată ca un memorandum de înțelegere finalizat electronic prin Pakistan, singurul canal de comunicare pentru aceste negocieri.

Reamintim că Axios a relatat, pentru prima dată, duminică, că SUA, Iran și mediatorii regionali discută un potențial armistițiu de 45 de zile, ca parte a unui acord în două faze care ar putea duce la încetarea permanentă a războiului, citând surse americane, israeliene și regionale.

Reuters scrie luni, pe baza unei surse proprii, că șeful armatei pakistaneze, mareșalul Asim Munir, a fost în contact „toată noaptea” cu vicepreședintele american JD Vance, trimisul special Steve Witkoff și ministrul iranian de externe Abbas Araghchi.

Reamintim că un ultimatum dat de președintele SUA, Donald Trump, care a amenințat cu lovirea unor ținte strategice din Iran, expiră marți seară, după ce liderul de la Casa Albă a prelungit termenul inițial cu 20 de ore. În plus, potrivit The Jerusalem Post, planul de atac asupra țintelor din Iran și rolurile fiecărei părți a fost deja discutat și convenit de Israel și SUA.

Conform propunerii, un armistițiu ar intra în vigoare imediat, redeschizând Strâmtoarea Ormuz, cu 15-20 de zile pentru finalizarea unei înțelegeri mai ample. Acordul, denumit provizoriu „Acordul de la Islamabad”, ar include un cadru regional pentru strâmtoare, cu discuții finale în persoană la Islamabad.

Nu a existat niciun răspuns imediat din partea oficialilor din SUA sau Iran. Purtătorul de cuvânt al ministerului de externe al Pakistanului, Tahir Andrabi, a refuzat, de asemenea, să comenteze.

Anterior, oficialii din Iran au declarat pentru Reuters că Teheranul solicită un armistițiu permanent cu garanții că Iranul nu va fi atacat din nou de SUA și Israel. Aceștia au declarat că Iranul a primit mesaje de la mediatori, inclusiv Pakistan, Turcia și Egipt.

Se așteaptă ca acordul final să includă angajamentele Iranului de a nu deține arme nucleare în schimbul ridicării sancțiunilor și eliberării activelor înghețate, a declarat sursa.

Două surse pakistaneze au declarat, de asemenea, că Iranul nu s-a angajat încă, în ciuda intensificării eforturilor civile și militare.

„Iranul nu a răspuns încă”, a declarat sursa, adăugând că propunerile susținute de Pakistan, China și Statele Unite pentru un armistițiu temporar nu au atras până acum niciun angajament.

Nu a existat niciun răspuns imediat din partea oficialilor chinezi la solicitările de comentarii.

Cele mai recente eforturi diplomatice vin pe fondul escaladării ostilităților, care au ridicat îngrijorări cu privire la perturbarea transportului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, o arteră critică pentru aprovizionarea globală cu petrol.

Iar președintele american Donald Trump a făcut presiuni publice în ultimele zile pentru o încetare rapidă a conflictului, avertizând asupra consecințelor dacă nu se ajunge la un armistițiu într-un interval de timp scurt.