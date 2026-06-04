Utilizatorii dispozitivelor Apple au încetat să mai primească notificări push pentru apeluri și mesaje în aplicația de mesagerie Max, după ce aplicația a fost eliminată din App Store, potrivit publicației Nasa Niva.

Informația a fost confirmată de serviciul de presă al companiei care dezvoltă platforma.

Problema afectează în special utilizatorii de iPhone și iPad, care nu mai sunt alertați automat atunci când primesc mesaje sau apeluri prin intermediul aplicației.

Reprezentanții Max au precizat că toate celelalte funcții ale serviciului continuă să fie disponibile, însă au recomandat utilizatorilor să deschidă periodic aplicația pentru a verifica eventualele mesaje noi.

Aplicația Max a dispărut din App Store în seara zilei de 3 iunie. Compania Apple nu a oferit până în prezent explicații publice privind motivele eliminării.

Potrivit reprezentanților Max, dispariția aplicației din magazinul Apple este direct legată de problemele apărute în funcționarea notificărilor push. Aceștia au declarat că lucrează pentru readucerea aplicației în App Store și pentru restabilirea completă a funcționalităților afectate.

În prezent, utilizatorii care au instalată deja aplicația pot continua să o folosească pentru schimbul de mesaje și efectuarea apelurilor. Totuși, lipsa notificărilor poate face ca mesajele importante să fie observate cu întârziere.

La momentul eliminării din App Store, aplicația Max ocupa locul al nouălea în clasamentul celor mai descărcate aplicații din magazinul Apple pentru piața din Rusia.

Datele disponibile arată că Max era singura aplicație de mesagerie din primele zece poziții ale clasamentului. Celelalte locuri din top erau ocupate de servicii VPN, a căror popularitate a crescut semnificativ în ultimii ani pe fondul restricțiilor privind accesul la anumite resurse online.

Poziționarea în clasament indică faptul că Max reușise să atragă un număr important de utilizatori înainte de eliminarea sa din magazinul Apple.

Deocamdată, Apple nu a comunicat dacă și când aplicația va reveni în App Store. În lipsa unei explicații oficiale, nu este clar dacă eliminarea are legătură cu aspecte tehnice, administrative sau cu politicile platformei.

Compania care operează Max susține că poartă discuții pentru readucerea aplicației în magazinul Apple și recomandă utilizatorilor existenți să verifice manual aplicația până la remedierea situației.