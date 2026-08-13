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Negocieri tensionate după acordul de pace. Libanul dezminte lista țărilor care ar urma să verifice dezarmarea Hezbollah

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Negocieri tensionate după acordul de pace. Libanul dezminte lista țărilor care ar urma să verifice dezarmarea HezbollahLiban, atacat de Israel. Sursa foto: X
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Din cuprinsul articolului

Autoritățile de la Beirut au transmis o dezmințire fermă în privința informațiilor apărute recent în spațiul public legate de trupele străine care ar urma să monitorizeze situația din regiune. Un oficial libanez a negat o informație conform căreia Beirutul ar fi convenit cu Israelul asupra unei liste restrânse de țări care ar putea trimite trupe în Liban pentru a verifica dezarmarea grupării șiițe Hezbollah, anunță Reuters.

Negocieri tensionate după acordul de pace. Libanul dezminte lista țărilor care ar urma să verifice dezarmarea Hezbollah

Tensiunile diplomatice au ca fundal negocierile intense purtate prin intermediul Washingtonului pentru aplicarea înțelegerilor anterioare. Această listă restrânsă a rezultat în urma discuțiilor mediate de SUA, care s-au desfășurat la Roma săptămâna trecută, în cea mai recentă rundă de negocieri dintre Israel și Liban privind punerea în aplicare a unui acord din iunie care leagă retragerea treptată a Israelului din Liban de dezarmarea grupării islamiste Hezbollah.

Hezbollah

Hezbollah / sursa foto: dreamstime.com

Totuși, punerea în aplicare întâmpină blocaje majore din partea mișcării paramilitare. Hezbollah, care nu face parte din acord, a respins dezarmarea.

Statul libanez neagă existența vreunui acord final

Zvonurile privind identificarea unor state care să trimită contingent de verificare au fost intens vehiculate în presă în ultimele zile. Reuters a relatat săptămâna trecută că Libanul și Israelul au convenit asupra unei liste restrânse de țări și a relatat miercuri, citând trei surse, că lista include Marea Britanie, Italia, Elveția și Indonezia ca potențiali contribuitori la mecanismul de verificare.

Cu toate acestea, reprezentanții Guvernului libanez susțin că negocierile nu s-au încheiat încă. Un oficial libanez a declarat însă joi că nu există un astfel de acord și că Beirutul se află încă în discuții cu Statele Unite pe această temă.

Ce spun oficialii americani despre negocieri

În același timp, partea americană a clarificat cadrul în care au avut loc discuțiile diplomatice din Italia, fără a confirma existența unor țări deja selectate. Un oficial al Departamentului de Stat american a declarat marți că în cadrul unei runde de negocieri mediate de SUA între Liban și Israel, desfășurată săptămâna trecută la Roma, a fost discutată "verificarea de către terți" a "operațiunilor de curățare" ale armatei libaneze, dar nu a fost menționată o listă restrânsă sau țările implicate.

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