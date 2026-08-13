Documente referitoare la statutul de imigrare al Prințului Harry au fost reținute integral de Departamentul de Stat al SUA, într-un dosar deschis în baza legislației privind accesul la informații publice, în timp ce autoritățile americane continuă să analizeze alte sute de documente legate de cazul ducelui de Sussex, potrivit Daily Express.

Potrivit celor mai recente informații din dosar, prima tranșă analizată de Departamentul de Stat cuprinde 18 documente, toate fiind clasificate ca materiale care nu pot fi divulgate.

În total, autoritățile examinează 307 documente, însumând 2.487 de pagini, iar următorul raport privind evoluția cazului este programat pentru 13 octombrie 2026.

Cazul își are originea într-o solicitare formulată în baza Freedom of Information Act (FOIA) de Heritage Foundation, organizație conservatoare care încearcă să obțină documente privind statutul de imigrare al lui Harry.

Interesul pentru dosarul său a apărut după ce ducele a descris în autobiografia Spare consumul trecut de droguri, inclusiv cocaină, canabis și substanțe psihedelice.

Heritage Foundation susține că aceste informații ridică întrebări cu privire la ceea ce ar fi declarat Harry în documentele de imigrare depuse pentru a locui în Statele Unite.

Demersul nu reprezintă însă o dovadă că Prințul Harry ar fi mințit în cererea sa de viză. Până în prezent, informațiile făcute publice nu stabilesc că ar fi comis o încălcare a legislației americane privind imigrația.

Într-un raport privind stadiul procedurii, autoritățile americane au precizat că au identificat 18 documente relevante și că toate au fost reținute integral.

În același timp, Departamentul de Stat continuă examinarea altor 289 de documente. Acestea fac parte din totalul de 307 de documente, care însumează 2.487 de pagini.

Pentru moment, publicul nu are acces la conținutul celor 18 documente. Faptul că acestea au fost reținute nu înseamnă automat că materialele conțin informații compromițătoare, ci că autoritățile au invocat motive legale pentru a nu le divulga.

Dosarul a atras atenție și prin prisma poziției exprimate anterior de Donald Trump în legătură cu situația lui Harry.

În februarie 2025, întrebat dacă ar lua măsuri pentru îndepărtarea ducelui de Sussex din Statele Unite, Trump a spus că nu intenționează să facă acest lucru. „Îl voi lăsa în pace. Are destule probleme cu soția sa. Ea este teribilă”, a declarat președintele american.

Declarația a venit în contextul în care statutul de imigrare al lui Harry era deja contestat în instanță. Trump afirmase anterior, într-un interviu acordat înainte de revenirea sa la Casa Albă, că, în cazul în care Harry ar fi mințit în documentele oficiale, autoritățile ar trebui să ia măsurile corespunzătoare.

Prin urmare, actuala procedură nu înseamnă că Trump a dispus o verificare personală a dosarului lui Harry. Legătura cu președintele american ține de declarațiile sale publice anterioare și de faptul că dosarul continuă să fie analizat de instituțiile federale.

Heritage Foundation a încercat anterior să obțină documentele privind viza lui Harry printr-un proces împotriva Departamentului pentru Securitate Internă. Într-o etapă anterioară, judecătorul Carl Nichols a considerat că dreptul lui Harry la viață privată cântărește mai mult decât interesul public invocat pentru publicarea documentelor.

Organizația a deschis ulterior un nou litigiu, de această dată împotriva Departamentului de Stat, solicitând acces la alte documente referitoare la ducele de Sussex.

În paralel, registrele oficiale FOIA ale Departamentului pentru Securitate Internă confirmă existența unor solicitări privind dosarele de imigrare ale Prințului Harry, inclusiv documente referitoare la eventualele cereri de beneficii de imigrare și alte evidențe administrate de autoritățile americane.

Deocamdată, cele 18 documente identificate în prima etapă rămân nedivulgate, iar autoritățile continuă analiza celorlalte materiale.

Următorul raport comun privind evoluția procedurii este programat pentru 13 octombrie 2026. Până atunci, nu există informații oficiale care să demonstreze că Prințul Harry și-ar fi pierdut statutul de imigrare sau că administrația Trump ar fi decis să ia măsuri împotriva lui.