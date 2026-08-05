Înscrierile în Programul de susţinere a cuplurilor şi a femeilor singure pentru creşterea natalităţii (FIV) – ediţia 2026 încep pe 17 august 2026, la ora 10:00, iar dosarele vor putea fi depuse până pe 15 noiembrie 2026. Beneficiarii Programului FIV 2026 vor primi un sprijin financiar de 15.000 de lei pentru procedurile de fertilizare in vitro și pentru achiziția medicamentelor necesare, potrivit Ministerului Muncii.

Dosarele se depun exclusiv online, prin intermediul platformei up-comunitate.ro, care va deveni disponibilă începând cu 17 august, ora 10:00.

Programul se adresează cuplurilor căsătorite sau necăsătorite, precum şi femeilor singure care îndeplinesc toate criteriile de eligibilitate prevăzute de normele metodologice.

Printre condițiile obligatorii se numără:

cel puțin unul dintre membrii cuplului sau femeia singură să fie cetățean român și să aibă domiciliul în România;

solicitanții să fie asigurați în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România;

procedurile medicale recomandate să fie efectuate într-o unitate sanitară parteneră a programului, acreditată pentru fertilizare in vitro;

femeia solicitantă să aibă între 24 și 42 de ani împliniți la data depunerii cererii.

Toate aceste condiții trebuie îndeplinite cumulativ.

„Nu pot depune dosar de înscriere persoanele care, în anul în curs, au beneficiat de sprijin financiar în cadrul unor programe similare, derulate de alte autorităţi/instituţii publice”, au transmis reprezentanții Ministerului Muncii.

Persoanele care au beneficiat de Programul FIV în ediția precedentă se pot înscrie din nou doar după finalizarea procesului de decontare aferent procedurii realizate cu voucherele deja acordate.

Decontul trebuie să fie înregistrat și validat în platforma digitală. Pe durata programului, desfășurat în perioada 2026–2030, același beneficiar poate primi sprijin financiar de cel mult trei ori.

Pentru înscriere, solicitanții trebuie să încarce în platformă următoarele documente:

cererea de înscriere (anexa nr. 1);

declarația pe propria răspundere (anexa nr. 1a);

documentul de indicație FIV (anexa nr. 1b), eliberat de un medic specialist obstetrică-ginecologie cu competență în tratamentul infertilității și reproducere umană asistată medical;

acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal (anexa nr. 1c);

copii ale cărților de identitate ale solicitanților, certificate „conform cu originalul” și semnate;

adeverințe care atestă calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

Anexele pot fi semnate olograf sau cu semnătură electronică calificată. În cazul cuplurilor, anexele 1a și 1c trebuie completate și semnate separat de fiecare partener.

Beneficiarii vor primi două vouchere digitale cu o valoare totală de 15.000 de lei. Dintre acestea, 5.000 de lei sunt destinați achiziției medicamentelor specifice, iar 10.000 de lei acoperă costurile procedurilor medicale de fertilizare in vitro.

Autoritățile estimează că aproximativ 10.000 de beneficiari vor primi anual acest sprijin.

Guvernul a aprobat, pe 23 aprilie, la propunerea Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Programul social de interes naţional pentru susţinerea cuplurilor şi a persoanelor singure în vederea creşterii natalităţii.

Programul este valabil în perioada 2026–2030 și are ca obiectiv sprijinirea familiilor și a femeilor singure care se confruntă cu infertilitatea, o afecțiune medicală care afectează aproximativ 10–15% dintre cuplurile aflate la vârsta reproductivă din România.