Circulația pe autostrada A1, între nodurile rutiere Cisnădie și Boița, este închisă începând de luni, 5 octombrie 2026, până la 19 decembrie, pentru lucrări la lotul 2 al Autostrăzii Sibiu-Pitești. Traficul va fi deviat pe DN7, între Boița, Tălmaciu și Veștem, și pe DN1, între Veștem și Cisnădie.

Măsura a fost anunțată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) și este necesară pentru continuarea lucrărilor la un pasaj care face parte din viitorul nod rutier de la Boița. Construcția va asigura conexiunea dintre A13 și A1 și presupune intervenții care, potrivit CNAIR, nu pot fi realizate în condiții de siguranță cu traficul rutier menținut pe autostradă.

Lucrările sunt executate de asocierea de constructori turci Mapa-Cengiz. Începând cu 5 octombrie, constructorul va lucra la pasajul peste breteaua rutieră care asigură descărcarea traficului de pe A1 în DN7.

Pasajul va fi construit în consolă, prin utilizarea unui cofraj metalic mobil. Din acest motiv, CNAIR a decis întreruperea circulației pe tronsonul de autostradă cuprins între nodurile Cisnădie și Boița.

„În aceste condiții circulația pe A1 (între nodurile rutiere Cisnădie și Boița) trebuie întreruptă, pentru ca lucrările să nu pună în pericol participanții la traficul rutier”, a transmis CNAIR.

Închiderea este programată până la 19 decembrie 2026, astfel că șoferii care tranzitează zona în această perioadă trebuie să utilizeze rutele alternative stabilite de administratorul drumului.

Pe perioada lucrărilor, șoferii vor fi redirecționați de pe A1 pe drumurile naționale din zonă.

Ruta alternativă indicată de CNAIR este:

DN7, între Boița, Tălmaciu și Veștem;

DN1, între Veștem și Cisnădie.

Devierea afectează inclusiv traficul care utilizează în mod obișnuit A1 pentru deplasările dintre zona Sibiului și Valea Oltului. În funcție de intervalul orar și de volumul de trafic, circulația pe drumurile naționale poate necesita un timp suplimentar față de traseul pe autostradă.

Lucrările de la Boița fac parte din proiectul Autostrăzii Sibiu-Pitești și sunt legate de dezvoltarea infrastructurii rutiere din zona Sibiu. Pasajul aflat acum în construcție va contribui la configurarea nodului rutier care va permite conexiunea dintre A13 și A1.

Închiderea temporară a tronsonului este, prin urmare, legată de o etapă de execuție care presupune lucrări desfășurate în imediata apropiere a carosabilului. CNAIR justifică măsura prin necesitatea protejării participanților la trafic și a muncitorilor de pe șantier.

Pentru șoferii care tranzitează zona în următoarele săptămâni, principalul efect este mutarea traficului de pe autostradă pe DN7 și DN1. Autoritățile recomandă respectarea semnalizării temporare și adaptarea traseului în funcție de condițiile de trafic.

Restricția de circulație pe A1, între Cisnădie și Boița, este anunțată pentru perioada 5 octombrie – 19 decembrie 2026. După finalizarea lucrărilor pentru care este necesară închiderea, traficul urmează să fie reluat pe tronsonul respectiv, în condițiile stabilite de autorități și constructor.

Pentru moment, șoferii care au ca destinație sau punct de tranzit zona Boița, Tălmaciu, Veștem și Cisnădie trebuie să țină cont de devierea temporară și de posibilitatea unor timpi mai mari de deplasare pe DN7 și DN1.