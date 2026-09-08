Alunecările de teren au deteriorat din nou carosabilul pe Autostrada A10 Sebeș-Turda, în zona kilometrului 66, unde problemele au apărut pentru a treia oară. Restricțiile de circulație sunt în vigoare din luna iulie, însă lucrările de consolidare nu au început, iar fisurile au fost observate și la aproximativ 50 de metri de zona afectată.

Lotul de autostradă a fost deschis în 2018 și a ieșit între timp din perioada de garanție. CNAIR a anunțat că firma austriacă responsabilă de construcție ar urma să suporte costurile intervențiilor, în baza unei înțelegeri privind remedierea unor vicii ascunse.

Zona afectată se află pe lotul de 16 kilometri al A10, pentru care statul român a plătit peste 90 de milioane de euro. Alunecările de teren au deteriorat carosabilul, iar autoritățile au impus restricții de viteză încă din luna iulie.

Nu este prima intervenție necesară în acest punct. Potrivit informațiilor transmise, este a treia situație de acest fel înregistrată în aceeași zonă.

Deși lotul nu mai este în garanție, CNAIR a ajuns la o înțelegere cu firma austriacă PORR pentru realizarea lucrărilor de consolidare. Compania de drumuri a invocat existența unor vicii ascunse.

La începutul lunii iulie, CNAIR anunța că firma dispune de 30 de zile pentru identificarea și proiectarea soluției necesare, urmate de o perioadă de două luni pentru executarea lucrărilor.

„Este un termen identificat sau armonizat pe cale amiabilă pentru că, așa cum știți, perioada de garanție a trecut. Deci PORR nu mai este ținută de niciun contract în relația cu CNAIR”, declara Alin Șerbănescu, purtătorul de cuvânt al CNAIR.

În ultimele săptămâni, intervențiile din teren s-au limitat la îndepărtarea unor porțiuni de parapet pe o distanță de aproximativ 50 de metri. A fost instalat și un sistem pentru monitorizarea diferențelor de nivel, iar valorile au fost marcate cu vopsea direct pe asfalt.

Între timp, denivelările și crăpăturile au început să fie observate și în afara punctului afectat inițial. Potrivit informațiilor transmise, fisurile au ajuns la aproximativ 50 de metri de zona în care carosabilul este deja deteriorat.

Extinderea degradărilor ridică probleme suplimentare pentru circulație. În lipsa unei intervenții, există riscul ca afectarea carosabilului să continue și să ajungă inclusiv la sensul opus de circulație.

Situația de pe A10 Sebeș-Turda readuce în atenție problemele de întreținere și remediere a infrastructurii rutiere deja aflate în trafic. În acest caz, autoritățile trebuie să gestioneze atât restricțiile de circulație, cât și întârzierea lucrărilor de consolidare.

Deocamdată, intervențiile anunțate nu au început, iar extinderea fisurilor face necesară urmărirea evoluției terenului și a carosabilului până la realizarea lucrărilor.