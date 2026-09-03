Proiectul viitoarei Autostrăzi București-Giurgiu a intrat într-o etapă în care sunt analizate șapte variante de traseu. Noul drum de mare viteză este proiectat să lege Capitala de Giurgiu și punctul de trecere a frontierei către Bulgaria, cu o conexiune directă spre viitorul Pod Giurgiu-Ruse 2 și spre autostrada Ruse-Veliko Târnovo, aflată în construcție la sud de Dunăre.

Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a anunțat joi că proiectantul a transmis variantele propuse, urmând ca acestea să fie evaluate din punct de vedere tehnic, economic, al traficului și al impactului asupra mediului.

Pentru toate cele șapte propuneri a fost stabilit punctul final al traseului, astfel încât acesta să poată fi conectat cu infrastructura rutieră care se dezvoltă în Bulgaria.

În partea românească, proiectul este conceput astfel încât să permită legături cu principalele autostrăzi care pornesc din București. Sunt prevăzute conexiuni cu A1 București-Pitești, A0 Autostrada Bucureștiului și A2 Autostrada Soarelui.

Proiectul ține cont și de dezvoltarea viitoare a rețelei rutiere, inclusiv de Autostrada A6 București-Alexandria.

După prima analiză multicriterială, CNIR va selecta două dintre cele șapte variante pentru etapa următoare de studiere: „Selecția se va face în cadrul analizei multicriteriale de traseu, pe baza condițiilor din teren, a conexiunilor de trafic și a criteriilor tehnice, economice și de mediu. Variantele cu cele mai bune două punctaje vor intra în etapa AMC2”.

Viitorul drum de mare viteză este gândit nu doar ca o conexiune între București și Giurgiu, ci și ca parte a legăturii rutiere dintre România și Bulgaria.

La sud de Dunăre se află în dezvoltare Autostrada Ruse-Veliko Târnovo, care va avea 132,84 kilometri. Proiectul bulgar este împărțit în trei sectoare: Ruse-Biala, cu 40,14 kilometri, varianta de ocolire a orașului Biala, cu 35,4 kilometri, și Biala-Veliko Târnovo, cu 57,2 kilometri.

Sectorul Ruse-Biala are deja un proiect tehnic, procedurile de expropriere și autorizația de construire. La varianta de ocolire Biala, lucrările au început în decembrie 2023.

Pentru sectorul Biala-Veliko Târnovo, cu o lungime de 57,2 kilometri, Agenția pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria a lansat în martie 2025 procedura de achiziție pentru proiectare și construcție.

Lucrările de pe tronsonul Ruse-Biala, inclusiv varianta de ocolire Biala, avansează, iar finalizarea este programată pentru sfârșitul anului 2028.

Informația a fost transmisă la 31 august de ministrul bulgar al Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, Ivan Șișkov, în timpul unei vizite pe șantierul din apropierea localității Peychinovo, din regiunea Ruse.

În cazul sectorului Biala-Veliko Târnovo, însă, procedura pentru atribuirea contractului a fost suspendată în august. Contractul, estimat la aproape 1,5 miliarde de euro, a fost blocat din cauza unor nereguli constatate în metodologia de evaluare a ofertelor. Problemele nu puteau fi corectate fără modificarea condițiilor licitației.

Contractul pentru proiectarea Autostrăzii București-Giurgiu a fost atribuit Asocierii Activ Proiectare Infrastructură, în calitate de lider, și Emay Uluslararasi Muhendislik ve Muşavirlik Anonim Şirketi.

Valoarea contractului este de 33 de milioane de lei, iar durata acestuia este de 18 luni.

„Prin realizarea drumului de mare viteză sunt urmărite legături moderne între București și principalele autostrăzi din zona Capitalei, o conexiune rutieră la standarde europene între București, Giurgiu și punctul de trecere a frontierei Giurgiu-Ruse, precum și îmbunătățirea siguranței circulației și reducerea poluării.

Proiectul este, de asemenea, conceput pentru a asigura continuitatea legăturii rutiere cu infrastructura care se dezvoltă în sudul Dunării”, a mai transmis CNIR.