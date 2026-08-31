Lucrările la autostrada Ruse–Veliko Târnovo avansează, iar tronsonul dintre Ruse și Biala, împreună cu varianta ocolitoare a orașului Biala, este programat să fie finalizat până la sfârșitul anului 2028. Anunțul a fost făcut luni de ministrul bulgar al Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Publice, Ivan Șișkov, în timpul unei inspecții pe șantier, în apropierea localității Peychinovo.

Proiectul este finanțat din fonduri europene și naționale, iar autoritățile bulgare pregătesc în paralel următoarele etape ale investiției. În următoarele 30-40 de zile ar urma să fie prezentat un plan detaliat pentru dezvoltarea restului traseului către Veliko Târnovo.

Sectorul Ruse–Biala are o lungime de 40,14 kilometri. Pentru această porțiune există proiect tehnic, procedurile de expropriere au fost finalizate, iar autorizația de construire a fost emisă.

Varianta ocolitoare a orașului Biala, cu o lungime de 35,4 kilometri, este deja în construcție, lucrările fiind începute în decembrie 2023. Cele două proiecte beneficiază împreună de aproximativ 525 de milioane de euro din fonduri europene și naționale.

La începutul lucrărilor pentru tronsonul Ruse–Biala, în luna mai, termenul comunicat de constructori era sfârșitul anului 2029. Actualul calendar indică finalizarea până la sfârșitul lui 2028.

Proiectul complet al autostrăzii Ruse–Veliko Târnovo are o lungime de 132,84 kilometri și este împărțit în trei secțiuni.

Prima este tronsonul Ruse–Biala, de 40,14 kilometri. A doua este varianta ocolitoare Biala, de 35,4 kilometri, iar ultima porțiune este Biala–Veliko Târnovo, cu o lungime de 57,2 kilometri.

Pentru tronsonul Biala–Veliko Târnovo, Agenția pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria a lansat în martie 2025 procedura pentru proiectare și construcție. Contractul, estimat la aproape 1,5 miliarde de euro, a fost însă suspendat în august, după ce au fost constatate probleme în metodologia de evaluare a ofertelor. Potrivit autorităților, acestea nu puteau fi corectate fără modificarea condițiilor licitației.

Ministrul bulgar al Dezvoltării Regionale a anunțat că autoritățile intenționează să accelereze pregătirea celorlalte tronsoane. În următoarele 30-40 de zile este așteptat un plan detaliat pentru dezvoltarea restului traseului.

În paralel, se află în etapa finală de aprobare un proiect de modernizare amplă a drumului dintre Biala și Pleven, inițiat în 2023.

Obiectivul anunțat de autoritățile bulgare este ca, în perspectivă, traseul să facă parte dintr-o rută rutieră integrată de la Ruse până la Makaza, în apropierea graniței cu Grecia.

Autostrada pornește din zona Ruse și este proiectată să ajungă la Veliko Târnovo, contribuind la îmbunătățirea legăturilor rutiere din nordul Bulgariei. Proiectul este considerat important și pentru conectivitatea internațională, fiind cofinanțat prin Programul „Transport Connectivity” 2021-2027.

Potrivit informațiilor publicate de autoritățile locale din Ruse, noua infrastructură ar urma să contribuie la separarea traficului de tranzit de localitățile traversate de actualul drum și la îmbunătățirea conexiunilor dintre România, Bulgaria, Grecia și Turcia.

Finanțarea nerambursabilă alocată proiectului de autostradă depășește 524 de milioane de euro, iar investiția este inclusă de autoritățile bulgare între proiectele cu importanță strategică pentru conectivitatea internațională.

În acest moment, însă, termenul de la sfârșitul lui 2028 se referă la tronsonul Ruse–Biala și varianta ocolitoare Biala, nu la întreaga autostradă până la Veliko Târnovo. Pentru ultima secțiune, procedura de atribuire a contractului este încă în curs de clarificare.