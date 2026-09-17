Economie

Costul muncii în România, peste media UE. Diferența față de Bulgaria

Costul muncii în România, peste media UE. Diferența față de BulgariaSursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Costul orar al forței de muncă din România a crescut cu 5,7% în trimestrul al doilea din 2026 față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat. Ritmul este peste media Uniunii Europene, unde costul total al muncii a avansat cu 3,2%, dar marchează o încetinire semnificativă față de anul precedent.

Datele publicate de biroul european de statistică la 16 septembrie arată diferențe importante între statele membre. În Bulgaria, costul orar al forței de muncă a crescut cu 9,9%, în timp ce România a înregistrat o majorare de 5,7%. Indicatorul măsoară costul suportat de angajatori pentru o oră de muncă și nu trebuie confundat cu evoluția salariului mediu net sau brut primit de angajați.

România, peste media UE la costul orar al muncii

În România, costul total orar al forței de muncă a crescut cu 5,7% în trimestrul al doilea din 2026. Componenta reprezentată de salarii și remunerații a avut, de asemenea, o creștere de 5,7%, în timp ce costurile non-salariale au avansat cu 5,8%.

La nivelul Uniunii Europene, costul total al forței de muncă a crescut cu 3,2%. Atât componenta salarială, cât și cea non-salarială au avut o creștere de 3,2%.

În zona euro, costul orar al forței de muncă a crescut cu 3,1%. Salariile și remunerațiile au avansat cu 3%, iar costurile non-salariale cu 3,2%.

Bulgaria, aproape de două ori peste România

Bulgaria se află printre statele membre cu cele mai rapide creșteri ale costurilor cu forța de muncă. În trimestrul al doilea, costul orar al muncii a crescut cu 9,9%, comparativ cu 5,7% în România.

Creșteri ridicate au mai fost înregistrate în Lituania, cu 9,9%, Croația, cu 9,4%, Slovenia, cu 7,9%, Ungaria, cu 7,8%, și Portugalia, cu 6,7%.

Salariu

Salariu. Sursa foto: Dreamstime.com

La polul opus, cele mai mici creșteri ale costurilor orare cu forța de muncă au fost consemnate în Malta, unde indicatorul a scăzut cu 1,1%, Finlanda, cu minus 0,8%, și Suedia, cu o creștere de numai 0,9%.

Ritmul de creștere din România a încetinit

Datele Eurostat arată că majorarea costurilor cu forța de muncă din România s-a temperat puternic în ultimul an.

În trimestrul al doilea din 2025, costul total orar al forței de muncă din România crescuse cu 15%, iar în primul trimestru din 2026 avansul era de 7,4%. În trimestrul al doilea, ritmul a coborât la 5,7%.

Evoluția indică o încetinire a ritmului de majorare a costurilor suportate de angajatori, chiar dacă România a rămas peste media europeană în perioada analizată.

Ce include indicatorul Eurostat

Indicele costului forței de muncă urmărește evoluția costului total al muncii raportat la numărul de ore lucrate. Eurostat separă costurile în două componente principale: salarii și remunerații, respectiv costuri non-salariale.

În categoria costurilor non-salariale intră, în principal, contribuțiile sociale achitate de angajatori și anumite taxe asociate ocupării forței de muncă, din care sunt scăzute subvențiile relevante.

Prin urmare, indicatorul nu arată direct cât a crescut salariul încasat de un angajat și nu poate fi interpretat ca o statistică privind salariul mediu.

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