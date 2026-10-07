Tânărul care a lovit un livrator din Bangladesh, reținut de DIICOT

Cosmin Tudoran, tânărul care a agresat anul trecut un livrator originar din Bangladesh pe o stradă din București, a fost reținut miercuri de DIICOT pentru amenințare în scop terorist în formă continuată. Procurorii îl acuză că ar fi publicat în mod repetat mesaje de amenințare la adresa unor persoane din minorități etnice și religioase și că ar fi amenințat inclusiv cu distrugerea unui lăcaș de cult din Capitală.

Potrivit DIICOT, tânărul de 21 de ani ar fi început să publice astfel de mesaje în octombrie 2025, iar activitatea ar fi continuat până în prezent. Anchetatorii susțin că amenințările ar fi fost motivate religios și ideologic.

„Din probatoriul administrat în cauză a reieșit că, din cursul lunii octombrie 2025 până în prezent, motivat religios și ideologic, inculpatul, prin acte materiale repetate, dar în baza unei rezoluții infracționale unice, a amenințat pe rețelele de socializare mai multe persoane aparținând unor minorități etnice și religioase cu săvârșirea unor acțiuni violente îndreptate împotriva vieții, integrității corporale sau sănătății acestora”, a transmis DIICOT.

Procurorii îl acuză pe Cosmin Tudoran și că ar fi amenințat cu distrugerea unui lăcaș de cult din București care aparține unei minorități.

„De asemenea, acesta a amenințat și cu distrugerea unui lăcaș de cult din municipiul București, ce aparține unei minorități, cu scopul de a intimida un segment al populației prin producerea unui puternic impact psihologic”, se mai arată în comunicat.

Cosmin Tudoran a fost reținut pentru 24 de ore. DIICOT urmează să sesizeze Curtea de Apel București cu propunerea ca acesta să fie arestat preventiv pentru 30 de zile.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul informativ al Serviciului Român de Informații.

Tudoran a mai fost cercetat după ce, în august 2025, a lovit un livrator originar din Bangladesh pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei.

Tânărul s-a filmat în timp ce îl lovea cu pumnul în față, l-a numit „invadator” și i-a cerut să plece din România.

Victima a avut nevoie de una până la două zile de îngrijiri medicale.

La câteva secunde după agresiune, Tudoran a fost imobilizat de un polițist aflat în timpul liber, care observase incidentul.

În septembrie, Judecătoria Sectorului 2 l-a condamnat în primă instanță pe Cosmin Tudoran la un an și opt luni de închisoare cu suspendare.

Pedeapsa a rezultat după contopirea unei condamnări de un an și șase luni pentru lovire sau alte violențe cu o condamnare de șase luni pentru utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste ori xenofobe.

Cea de-a doua acuzație se referea la un videoclip distribuit în iunie 2025 pe o rețea de socializare. Potrivit datelor din dosar, materialul conținea simbolul Mișcării Legionare și o imagine cu Adolf Hitler, alături de drapele pe care apărea svastica nazistă.

Instanța l-a obligat pe Tudoran să efectueze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității. De asemenea, acesta trebuie să urmeze un tratament medical de specialitate și să îi plătească livratorului 3.000 de euro daune morale. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.