Justitie

Verdict în cazul tânărului care a agresat un livrator din Bangladesh. Ce a decis instanța

Verdict în cazul tânărului care a agresat un livrator din Bangladesh. Ce a decis instanțaRucsac livrator. Sursa foto: Freepik
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Din cuprinsul articolului

Cosmin Tudoran, tânărul care în august 2025 a agresat un livrator originar din Bangladesh, pe o stradă din București, a fost condamnat joi, în primă instanță, de Judecătoria Sectorului 2. Instanța a stabilit o pedeapsă de un an și opt luni de închisoare, însă executarea acesteia a fost suspendată.

Tudoran a fost judecat pentru lovire sau alte violențe și pentru utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

Tânărul a primit o pedeapsă de un an și opt luni

Pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, Cosmin Tudoran a primit un an și șase luni de închisoare. Pentru utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, instanța a stabilit o pedeapsă de șase luni.

După contopirea pedepselor și aplicarea unui spor, rezultatul a fost o pedeapsă de un an și opt luni de închisoare, cu suspendarea executării.

Decizia Judecătoriei Sectorului 2 nu este definitivă și poate fi atacată cu apel.

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Proces. Sursa foto: AI

Tânărul trebuie să muncească în folosul comunității

Pe lângă pedeapsa cu suspendare, Tudoran va trebui să presteze 120 de zile lucrătoare de muncă neremunerată în folosul comunității.

Activitatea va fi desfășurată la DGASPC Sector 2 sau Sector 3.

Instanța a stabilit și plata unor daune morale în valoare de 3.000 de euro către livratorul agresat.

Totodată, tânărul va urma un tratament medical până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări, cu sprijinul unui medic specialist pentru stabilirea planului terapeutic.

Livratorul a avut nevoie de îngrijiri medicale

Fapta pentru care Tudoran a fost condamnat s-a produs pe 26 august 2025, în jurul orei 22:30, în Sectorul 2 al Capitalei.

Potrivit acuzațiilor, din motive rasiale și xenofobe și cu scopul de a-l determina pe livrator să părăsească România, tânărul l-a lovit cu pumnul în zona feței.

Victima, originară din Bangladesh, a avut nevoie de una-două zile de îngrijiri medicale.

Tudoran a distribuit și materiale cu simboluri naziste

A doua faptă pentru care a fost condamnat este legată de utilizarea publică a unor simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.

La 14 iunie 2025, în calitate de administrator al unui cont de pe o platformă de socializare, Tudoran ar fi distribuit un colaj video care putea fi vizualizat fără restricții.

În material au fost intercalate, în două rânduri, simboluri ale Mișcării Legionare, precum și o imagine în care Adolf Hitler apare alături de alte două persoane, în fața unor drapele cu svastica nazistă.

Agresiunea a fost filmată

Pe 26 august 2025, Cosmin Tudoran s-a filmat în timp ce îl lovea pe livratorul din Bangladesh și îi cerea să plece din România, numindu-l „invadator”.

La scurt timp după agresiune, tânărul a fost pus la pământ și imobilizat de un polițist aflat în timpul liber, Andrei Jianu, agent la Secția 7.

„Pot s-o sun pe mama? Am dreptul la un apel?”, îl întreba tânărul pe polițist, după ce a fost pus la pământ.

În același moment, livratorul i-a spus agentului că vrea să cheme poliția.

„Eu sunt poliția”, i-a răspuns polițistul Andrei Jianu, replica devenind ulterior virală în spațiul public.

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