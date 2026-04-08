Livrator de mâncare, bătut cu ranga în plină zi în Cluj-Napoca. Poliția s-a autosesizat

Livrator mâncare Cluj. Sursă foto: Captură video
Un livrator de mâncare a fost agresat, în 7 aprilie, în Cluj-Napoca, în plină zi, pe o stradă din municipiu, după un conflict cu un șofer. Incidentul, surprins în imagini devenite virale, a determinat reacția polițiștilor, care au deschis verificări pentru stabilirea situației de fapt. „La data de 7 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Livrator de mâncare, agresat în plină zi în Cluj-Napoca

Scenele au fost surprinse în timpul zilei, într-un cartier din oraș, unde livratorul a fost lovit de mai multe ori cu o rangă de către un șofer. În înregistrări se observă cum o femeie aflată în apropiere intervine în încercarea de a opri conflictul.

După agresiune, bărbatul s-a urcat la volan, iar înainte de a pleca, și-ar fi lovit victima cu autoturismul. În urma incidentului, livratorul nu a suferit răni grave.

Poliția din Cluj-Napoca s-a autosesizat

După apariția imaginilor în spațiul public, polițiștii s-au sesizat din oficiu și au demarat verificări pentru clarificarea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

„În urma apariției în spațiul public a unui articol de presă referitor la o stare conflictuală dintre două persoane, care ar fi avut loc în data de 7 aprilie a.c., pe o stradă din municipiul Cluj-Napoca, facem următoarele precizări:

La data de 7 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

S-au demarat verificări cu celeritate pentru identificarea persoanelor implicate, stabilirii situației concrete de fapt și luării măsurilor în funcție de concluziile rezultate”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Ancheta este în desfășurare

Polițiștii continuă cercetările pentru a identifica toate persoanele implicate și pentru a stabili exact cum s-a produs conflictul. În funcție de concluziile anchetei, urmează să fie dispuse măsurile legale.

