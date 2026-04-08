Livrator de mâncare, bătut cu ranga în plină zi în Cluj-Napoca. Poliția s-a autosesizat

Un livrator de mâncare a fost agresat, în 7 aprilie, în Cluj-Napoca, în plină zi, pe o stradă din municipiu, după un conflict cu un șofer. Incidentul, surprins în imagini devenite virale, a determinat reacția polițiștilor, care au deschis verificări pentru stabilirea situației de fapt. „La data de 7 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Scenele au fost surprinse în timpul zilei, într-un cartier din oraș, unde livratorul a fost lovit de mai multe ori cu o rangă de către un șofer. În înregistrări se observă cum o femeie aflată în apropiere intervine în încercarea de a opri conflictul.

După agresiune, bărbatul s-a urcat la volan, iar înainte de a pleca, și-ar fi lovit victima cu autoturismul. În urma incidentului, livratorul nu a suferit răni grave.

După apariția imaginilor în spațiul public, polițiștii s-au sesizat din oficiu și au demarat verificări pentru clarificarea împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

„În urma apariției în spațiul public a unui articol de presă referitor la o stare conflictuală dintre două persoane, care ar fi avut loc în data de 7 aprilie a.c., pe o stradă din municipiul Cluj-Napoca, facem următoarele precizări: La data de 7 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Poliției municipiului Cluj-Napoca s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe. S-au demarat verificări cu celeritate pentru identificarea persoanelor implicate, stabilirii situației concrete de fapt și luării măsurilor în funcție de concluziile rezultate”, au transmis reprezentanții IPJ Cluj.

Polițiștii continuă cercetările pentru a identifica toate persoanele implicate și pentru a stabili exact cum s-a produs conflictul. În funcție de concluziile anchetei, urmează să fie dispuse măsurile legale.