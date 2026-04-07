Conflictul dintre Alex Bodi și Dorian Popa s-a soldat cu descinderi și cinci mandate

Poliția Capitalei a anunțat că, prin Serviciul Grupuri Infracționale Violente, cu sprijinul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, a pus în executare un mandat de percheziție domiciliară și cinci mandate de aducere, în București și județul Ilfov, într-un dosar care vizează fapte de violență petrecute într-un restaurant din Sectorul 2.

Ancheta a pornit după un incident în care un bărbat a fost agresat, în contextul unui conflict între două tabere de interlopi care ar fi asociate lui Alex Bodi și Dorian Popa.

Dosarul penal vizează infracțiuni de tulburare a ordinii și liniștii publice, lovire sau alte violențe, dar și mărturie mincinoasă. Cercetările au fost deschise din oficiu, după un incident care a avut loc pe 9 februarie 2026, într-un restaurant din Sectorul 2.

Din datele comunicate de autorități până în acest moment rezultă că, în timpul incidentului, doi bărbați ar fi agresat fizic o persoană, lovind-o cu pumnii în zona capului. Prin acțiunile lor, aceștia ar fi tulburat ordinea și liniștea publică, în contextul unei întâlniri între două grupuri aflate în conflict.

În urma investigațiilor, polițiștii au identificat unul dintre suspecți, un bărbat în vârstă de 31 de ani. Acesta a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat în fața magistraților cu propuneri legale. În același timp, anchetatorii continuă demersurile pentru identificarea celui de-al doilea suspect implicat în agresiune.

În cursul audierilor, anchetatorii au constatat că două persoane, în calitate de martori, ar fi oferit declarații neconforme cu realitatea. Potrivit datelor din dosar, aceste declarații ar fi fost făcute cu scopul de a diminua gravitatea faptelor și de a proteja persoanele implicate.

Cercetările sunt continuate de Serviciul Grupuri Infracționale Violente, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Polițiștii au precizat că percheziția domiciliară reprezintă o etapă procesuală reglementată de Codul de procedură penală, care are ca scop administrarea probelor necesare în cauză, fără a afecta prezumția de nevinovăție.

Conflictul dintre Dorian Popa și Alex Bodi ar fi escaladat după mai multe atacuri lansate în spațiul public. Potrivit informațiilor apărute în presa mondenă, Bodi l-a acuzat pe Popa că ar fi folosit steroizi și că l-ar fi trădat pe afaceristul Călin Donca, în dosarul legat de panourile solare, în care acesta era anchetat și pentru promovarea căruia apelase la Popa.

În același context, sursele citate arată că tensiunile au depășit nivelul declarațiilor, iar cele două tabere ar fi apelat la persoane din zona interlopă pentru a-și regla conflictul. În timpul unei întâlniri, discuțiile ar fi degenerat rapid, iar grupurile implicate s-ar fi luat la bătaie, fiind aplicate lovituri în zona capului.

Ulterior, conflictul ar fi escaladat, iar persoane apropiate celor doi ar fi ajuns să se confrunte direct, situație care a degenerat în violențe.