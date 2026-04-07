Secretarul Comerțului din SUA, audiat în Congres în contextul investigației Epstein

Secretarul Comerțului al Statelor Unite, Howard Lutnick, urmează să participe pe 6 mai la un interviu oficial, consemnat integral, în fața Comisiei pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților, potrivit Axios.

Decizia vine într-un moment de intensă atenție publică, generată de noi informații apărute în urma publicării documentelor Departamentului de Justiție legate de cazul Jeffrey Epstein.

Audierea va fi una voluntară, iar transcrierea acesteia urmează să fie făcută publică ulterior.

Audierea lui Howard Lutnick are loc pe fondul unei investigații extinse a Congresului american privind rețeaua de relații și activități asociate lui Jeffrey Epstein.

Publicarea recentă a unor documente judiciare a adus în atenție noi detalii despre legăturile dintre Epstein și persoane influente din mediul politic și financiar.

Conform acestor documente, relațiile dintre Lutnick și Epstein ar fi continuat mai mult timp decât susținuse anterior oficialul american. Unele informații indică faptul că cei doi au păstrat contactul inclusiv după condamnarea lui Epstein din 2008, iar comunicările ar fi continuat până cel puțin în 2018.

De asemenea, au fost semnalate întâlniri și interacțiuni ulterioare, inclusiv o vizită a lui Lutnick pe insula privată a lui Epstein în 2012, fapt care a atras atenția anchetatorilor și a parlamentarilor din ambele partide.

În paralel, investigația Congresului vizează și alte figuri publice și oameni de afaceri, într-un efort mai amplu de a clarifica amploarea rețelei de influență asociate lui Epstein.

Howard Lutnick a respins acuzațiile privind eventuale nereguli în relația sa cu Jeffrey Epstein și a declarat că este dispus să coopereze cu autoritățile pentru a clarifica situația.

„Aștept cu interes să apar în fața comisiei. Nu am făcut nimic greșit și vreau să clarific situația”, a afirmat acesta într-o declarație acordată anterior presei.

Președintele Comisiei pentru Supraveghere, James Comer, a confirmat că Lutnick a acceptat voluntar să participe la audiere, subliniind caracterul deschis al acestui demers.

„A fost de acord în mod proactiv să apară voluntar în fața comisiei. Apreciez disponibilitatea sa de a coopera și angajamentul față de transparență”, a declarat Comer.

Cazul Epstein continuă să genereze implicații semnificative la nivel politic și juridic. Documentele publicate recent fac parte dintr-un volum amplu de materiale, rezultat al unei legislații adoptate pentru creșterea transparenței în acest dosar.

Aceste documente au evidențiat nu doar relațiile personale ale lui Epstein, ci și posibile conexiuni financiare și schimburi de informații sensibile între acesta și diverse persoane influente.

În același timp, experții juridici atrag atenția că o parte dintre eventualele infracțiuni financiare ar putea să nu mai poată fi urmărite penal din cauza termenelor de prescripție, ceea ce complică perspectivele unor eventuale acțiuni în justiție.

Congresul american continuă să analizeze aceste documente, inclusiv în versiuni nepublice, în încercarea de a stabili responsabilități și de a identifica eventuale lacune în modul în care autoritățile au gestionat cazul.

Audierea din 6 mai face parte dintr-o serie mai largă de interviuri și depoziții organizate de Comisia pentru Supraveghere. Printre persoanele vizate de anchetă se numără și alți lideri din mediul de afaceri și din sfera politică, unele dintre aceste audieri având loc deja cu ușile închise.

Potrivit informațiilor apărute în presă, transcriptul interviului lui Lutnick va fi făcut public, ceea ce ar putea oferi detalii suplimentare despre natura relației sale cu Epstein și despre eventualele discrepanțe dintre declarațiile anterioare și datele din documente.

Investigația rămâne în desfășurare, iar autoritățile americane continuă să examineze implicațiile politice, juridice și financiare ale cazului Epstein, considerat unul dintre cele mai complexe dosare din ultimele decenii.