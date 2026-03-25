Detaliul ignorat în scandalul Epstein. Anchetatorii au scăpat un lucru esențial. Mărturii surprinzătoare din Congresul SUA

Doi dintre colaboratorii apropiați ai lui Jeffrey Epstein, contabilul Richard Kahn și avocatul Darren Indyke, au declarat în fața Comisiei pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților că nu au fost niciodată intervievați de autoritățile federale în cadrul investigațiilor privind cazul Epstein, potrivit NBC News.

Informațiile reies din înregistrările depozițiilor făcute publice marți, ridicând semne de întrebare cu privire la amploarea verificărilor desfășurate de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

Richard Kahn și Darren Indyke, care au fost și co-executori ai testamentului lui Epstein, au fost audiați cu ușile închise în această lună. Ambii au susținut că nu au fost martori la activități ilegale și că nu au fost acuzați de autorități.

În depoziția sa, Kahn a afirmat că nu a fost niciodată contactat de autorități: „nu am fost niciodată interogat de nicio autoritate guvernamentală”.

Totuși, el a precizat că a primit solicitări prin citații de la un mare juriu din Districtul de Sud al New York-ului și de la Departamentul de Justiție din Insulele Virgine americane, în care i s-au cerut documente precum testamentul lui Epstein și trustul din 1953.

La rândul său, Indyke a declarat că nu își amintește să fi fost contactat de organele de aplicare a legii: „nu cred că am fost”. Întrebat dacă a fost surprins de acest lucru, avocatul a răspuns negativ, invocând natura rolului său profesional: „având în vedere rolul meu — rolul meu ca avocat tranzacțional pentru domnul Epstein”.

Declarațiile celor doi apar în contextul în care Departamentul de Justiție și FBI au descris, într-un memorandum comun publicat în iulie, investigația asupra lui Epstein drept „exhaustivă”. Faptul că persoane care au lucrat ani de zile pentru acesta nu au fost audiate ridică întrebări despre profunzimea anchetei.

Până în prezent, Departamentul de Justiție nu a oferit un răspuns oficial la solicitările de comentarii privind aceste afirmații sau motivele pentru care Kahn și Indyke nu au fost intervievați.

Instituția a făcut publice peste 3 milioane de documente legate de caz, multe dintre ele fiind redactate semnificativ. În același timp, alte milioane de fișiere nu au fost divulgate, invocându-se motive precum protecția victimelor, conținut sensibil, privilegiul avocat-client sau duplicarea informațiilor.

Ancheta federală asupra lui Jeffrey Epstein datează de aproape două decenii. În 2008, procurorii federali au încheiat cu acesta un acord de neurmărire penală.

Ulterior, în 2019, Epstein a fost arestat sub acuzații federale de trafic sexual, însă a murit în celula sa înainte de începerea procesului.

Recent, Departamentul de Justiție a fost obligat să facă publice toate documentele legate de Epstein, după adoptarea unei legi bipartizane privind transparența dosarelor, pe fondul reacțiilor politice legate de modul în care administrația Trump a gestionat informațiile.

În cadrul depoziției, Kahn a fost întrebat dacă a luat în considerare să își părăsească locul de muncă după ce Epstein a pledat vinovat în 2008 pentru solicitarea de servicii sexuale de la o minoră. Acesta a răspuns: „fără îndoială”, însă a explicat că a decis să rămână deoarece „eram în mijlocul unei crize financiare și aveam o familie de întreținut”.

Kahn a mai declarat că l-a crezut pe Epstein atunci când acesta i-a spus că „acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată”.

Darren Indyke a spus că nu a luat în calcul demisia, adăugând că „am crezut povestea la momentul respectiv”.