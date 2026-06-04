Economie

Bucharest Arbitration Days 2026: două zile de dezbateri dedicate viitorului arbitrajului comercial internațional

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Bucharest Arbitration Days 2026: două zile de dezbateri dedicate viitorului arbitrajului comercial internațional
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Din cuprinsul articolului

Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în parteneriat cu Wolters Kluwer România, a deschis lucrările celei de-a șaptea ediții a Conferinței Bucharest Arbitration Days (BArD), principalul eveniment internațional din România dedicat arbitrajului comercial internațional, desfășurat în perioada 4-5 iunie 2026.

Bucharest Arbitration Days 2026: două zile de dezbateri dedicate viitorului arbitrajului comercial internațional

Ediția din acest an, organizată sub tema „Probele în arbitrajul internațional: principii și practici în evoluție”, reunește, pe parcursul celor două zile de dezbateri, reprezentanți ai unor prestigioase instituții arbitrale internaționale, arbitri, avocați, consilieri juridici și experți din domeniu, care analizează cele mai recente evoluții privind administrarea probelor în arbitrajul internațional și impactul acestora asupra eficienței și credibilității procedurilor arbitrale.

În deschiderea conferinței, președintele Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă CCIR, dl Ștefan Deaconu, a subliniat importanța adaptării arbitrajului la transformările tehnologice actuale: „Instrumentele bazate pe inteligență artificială transformă deja modul în care arbitrii și avocații desfășoară activități precum cercetarea juridică, analiza documentelor sau sintetizarea informațiilor. În același timp, acestea ridică provocări importante legate de transparență, confidențialitate și integritatea procesului arbitral.”

Referindu-se la impactul transformărilor tehnologice asupra arbitrajului internațional, președinta Curții Constituționale a României, dna Elena-Simina Tănăsescu, a declarat: „Instrumentele se schimbă, însă principiile care le conferă legitimitate rămân aceleași: integritatea, echitatea și respectarea caracterului contradictoriu al procedurilor.”

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