Controalele desfășurate la nivelul Ministerului Apărării (MApN) au scos la iveală mai multe nereguli în executarea unor contracte pentru containere de campare destinate Armatei Române. Verificările au arătat că o parte dintre produsele livrate nu respectau cerințele contractuale, iar întârzierile la livrare nu au fost sancționate la timp prin aplicarea penalităților prevăzute în contracte. În urma neregulilor găsite, ministrul interimar Radu Miruță a cerut cercetări disciplinare.

Potrivit concluziilor controlului, comisiile de recepție au acceptat containere care nu îndeplineau condițiile stabilite prin contract, iar pentru întârzierile în livrare nu au fost emise la timp toate penalitățile.

„Parte din produsele livrate sunt neconforme și au fost acceptate, iar parte din produsele livrate au avut întârzieri foarte mari, fără să fie emise penalitățile prevăzute în contract pentru toate”, a declarat ministrul.

Pentru unul dintre contracte, penalitățile calculate ulterior se ridică la aproximativ 1,23 milioane de lei.

Controalele au vizat două societăți comerciale din Slatina care au derulat contracte importante cu Ministerul Apărării.

„Există două firme din Slatina care au, doar pe verificarea ultimilor doi ani, contracte de acord-cadru. Una dintre ele are contracte de 42 de milioane de euro cu Ministerul Apărării, din care s-au încheiat 65 de contracte subsecvente, deja facturate cu 15,5 milioane de euro. Cealaltă are contracte de 53 de milioane de lei și este în legătură cu aceeași zonă de administratori”, a afirmat ministrul.

În urma verificărilor, Ministerul Apărării a emis facturile aferente penalităților restante și va solicita recuperarea sumelor în instanță.

„Am decis emiterea facturilor de penalități la zi și mers în instanță pentru recuperarea de îndată”, a declarat Radu Miruță.

Pe lângă demersurile pentru recuperarea prejudiciului, au fost dispuse cercetări disciplinare pentru persoanele care au acceptat recepția unor produse neconforme.

„Cercetarea se va finaliza, în funcție de rezultat, cu sancțiuni pentru cei care au acceptat livrarea unor produse neconforme”, a declarat ministrul.