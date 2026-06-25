Ministerul Apărării Naționale a perfectat achiziția unor tehnologii de ultimă generație destinate protecției spațiului aerian național. Ministrul Radu Miruță a anunțat pe Facebook semnarea contractului pentru primele sisteme antiaeriene integrate de tip SHORAD - VSHORAD. Această investiție masivă, care depășește suma de două miliarde de euro, este menită să acopere vulnerabilitățile de securitate la distanțe scurte și foarte scurte.

Decizia vine ca răspuns la evoluția rapidă a tacticilor de război moderne, unde utilizarea dispozitivelor ghidate și a aparatelor de zbor fără pilot a devenit o constantă. Noile echipamente vor asigura o protecție sporită atât pentru infrastructura critică a țării, cât și pentru trupele aflate în teatrele de operațiuni.

Reprezentantul Guvernului a subliniat importanța deblocării acestor proceduri, menționând că achizițiile strategice nu mai pot suferi amânări. Oficialul a punctat faptul că ritmul lent din trecut a fost înlocuit de o strategie accelerată, care are ca scop dotarea militarilor cu echipamente moderne în cel mai scurt timp posibil.

„După ani în care programele de înzestrare ale Armatei Române au avansat prea lent, am pornit un program accelerat de modernizare şi dotare, care produce rezultate concrete, de la o zi la alta. Contracte aşteptate de ani de zile intră acum în implementare, iar capacităţile de care militarii români au nevoie în teren încep să devină realitate.

Un sistem SHORAD - VSHORAD este un 'scut' de apărare antiaeriană de proximitate care detectează şi distruge ameninţări aeriene înainte ca acestea să ajungă la ţinta protejată. Practic, acest sistem este ultimul strat de protecţie care opreşte o ameninţare aeriană înainte ca aceasta să producă pagube. Este necesar, pentru că astăzi ameninţările nu mai vin doar de la avioane sau elicoptere, ci şi de la drone, muniţii, rachete de mici dimensiuni sau aeronave care zboară la joasă altitudine - ţinte greu de interceptat de sistemele mari, care sunt gândite pentru distanţe mai mari", a scris Radu Miruţă pe rețeaua socială.

Sistemele contractate acționează complementar cu tehnologiile cu rază lungă de acțiune pe care România le are deja în dotare sau urmează să le recepționeze. Astfel, se creează o arhitectură defensivă stratificată, capabilă să facă față atacurilor complexe sau asimetrice care folosesc elemente greu detectabile de radarele clasice.

Ministrul Apărării a explicat plastic rolul pe care îl vor juca aceste noi arme în configurarea defensivei naționale. El a adăugat că, dacă apărarea antiaeriană cu rază lungă este prima linie care încearcă să oprească ameninţarea departe, SHORAD - VSHORAD este "gardul de protecţie" din jurul obiectivului, "stratul" care apără direct ceea ce contează.

Acordul semnat reprezintă o structură complexă de achiziții, care nu include doar vectorii de combatere, ci și logistica adiacentă, software-ul de integrare și componenta esențială de pregătire a personalului militar român care va opera aceste baterii antiaeriene. Fondurile alocate sunt substanțiale și reflectă angajamentul țării noastre în cadrul alianțelor internaționale din care face parte.

„Acordul-cadru prevede semnarea a trei contracte subsecvente, prin care se vor achiziţiona în total şase sisteme integrate antiaeriene SHORAD - VSHORAD, un sistem de instruire şi învăţământ, un sistem de simulare pentru verificarea şi evaluarea operatorilor VSHORAD, şase sisteme SHORAD şi şase sisteme VSHORAD, inclusiv muniţie, instruire şi sprijin logistic. Valoarea totală a achiziţiei este de 10,33 mld. lei, fără TVA, adică aproximativ 2,038 mld. euro, fără TVA”, transmite ministrul Apărării.

Prin această achiziție, România își consolidează semnificativ flancul estic și își modernizează infrastructura militară la standarde tehnologice de ultimă oră, oferind o reacție promptă în fața pericolelor aeriene moderne.