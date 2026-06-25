Contractele pentru elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) aferente Drumurilor Radiale 9 și 10 au fost semnate, a anunțat primarul interimar al Capitalei, Ciprian Ciucu. Potrivit edilului, documentațiile de urbanism vor stabili modul în care noile artere vor fi conectate la rețeaua rutieră existentă și unde vor fi necesare noi căi de acces.

Conform planului, cele două Planuri Urbanistice Zonale sunt programate să fie finalizate la începutul anului viitor. Deschiderea șantierelor este estimată pentru anul 2028.

„Ne vom asigura, în acest fel, că noile artere se vor conecta corespunzător la străzile deja existente. În plus, unde este nevoie, vom proiecta noi căi de acces”, a transmis Ciprian Ciucu.

Potrivit edilului, cele două drumuri radiale sunt proiectate astfel încât să preia o parte din traficul care tranzitează centrul Capitalei și să realizeze o conexiune directă între sudul Bucureștiului și Autostrada A0.

Drumul Radial 9 – Sud Expres este prevăzut să facă legătura între Vidra, Autostrada A0, DNCB și zona Bulevardului Metalurgiei – Gara Progresul. Documentația de urbanism va include racordurile cu Șoseaua Berceni, Bulevardul Metalurgiei și drumurile de legătură din zonă.

Drumul Radial 10 – Măgurele Expres este proiectat pe traseul Autostrada A0 – orașul Măgurele – Parcul Industrial Măgurele – DNCB – Prelungirea Ferentari. PUZ-ul va stabili conexiunile cu Șoseaua Giurgiului, Șoseaua Sălaj și Șoseaua București–Măgurele.

„Cele două PUZ-uri vor fi gata la începutul anului viitor, iar şantierul este programat să fie deschis în 2028. Colegii de la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti (ADIZMB) se vor ocupa de construcţia drumurilor radiale, împreună cu cei de la Ministerul Transporurilor”, au mai transmis reprezentanţii Primăriei Bucureşti.

Potrivit PMB, studiile de fezabilitate pentru proiect sunt deja realizate și urmează să fie analizate și avizate de CNAIR. Finanțarea este prevăzută prin Programul Transport 2021–2027. Proiectul include construirea a zece drumuri radiale, care vor asigura legături între principalele artere ale Capitalei, Centura Bucureștiului și Autostrada A0.