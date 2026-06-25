Social

Drumurile Radiale 9 și 10, mai aproape de faza de execuție. Când ar putea fi date în folosință

Comentează știrea
Drumurile Radiale 9 și 10, mai aproape de faza de execuție. Când ar putea fi date în folosințăDrum radial. Sursa foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Contractele pentru elaborarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ) aferente Drumurilor Radiale 9 și 10 au fost semnate, a anunțat primarul interimar al Capitalei, Ciprian Ciucu. Potrivit edilului, documentațiile de urbanism vor stabili modul în care noile artere vor fi conectate la rețeaua rutieră existentă și unde vor fi necesare noi căi de acces.

Contractele pentru PUZ-urile Drumurilor Radiale 9 și 10, semnate. Lucrările sunt estimate să înceapă în 2028

Conform planului, cele două Planuri Urbanistice Zonale sunt programate să fie finalizate la începutul anului viitor. Deschiderea șantierelor este estimată pentru anul 2028.

„Ne vom asigura, în acest fel, că noile artere se vor conecta corespunzător la străzile deja existente. În plus, unde este nevoie, vom proiecta noi căi de acces”, a transmis Ciprian Ciucu.

Potrivit edilului, cele două drumuri radiale sunt proiectate astfel încât să preia o parte din traficul care tranzitează centrul Capitalei și să realizeze o conexiune directă între sudul Bucureștiului și Autostrada A0.

Capitala, sub un nou val de caniculă. Temperaturi de 42 de grade la început de weekend
Capitala, sub un nou val de caniculă. Temperaturi de 42 de grade la început de weekend
Cum poți afla dacă cineva ți-a accesat contul de Facebook. Primul pas pe care ar trebui să îl faci
Cum poți afla dacă cineva ți-a accesat contul de Facebook. Primul pas pe care ar trebui să îl faci
harta drumuri radiale

harta drumuri radiale. Sursa foto: Facebook/PMB

Traseele Drumurilor Radiale 9 și 10. Ce trebuie să știe șoferii

Drumul Radial 9 – Sud Expres este prevăzut să facă legătura între Vidra, Autostrada A0, DNCB și zona Bulevardului Metalurgiei – Gara Progresul. Documentația de urbanism va include racordurile cu Șoseaua Berceni, Bulevardul Metalurgiei și drumurile de legătură din zonă.

Drumul Radial 10 – Măgurele Expres este proiectat pe traseul Autostrada A0 – orașul Măgurele – Parcul Industrial Măgurele – DNCB – Prelungirea Ferentari. PUZ-ul va stabili conexiunile cu Șoseaua Giurgiului, Șoseaua Sălaj și Șoseaua București–Măgurele.

„Cele două PUZ-uri vor fi gata la începutul anului viitor, iar şantierul este programat să fie deschis în 2028. Colegii de la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bucureşti (ADIZMB) se vor ocupa de construcţia drumurilor radiale, împreună cu cei de la Ministerul Transporurilor”, au mai transmis reprezentanţii Primăriei Bucureşti.

Un proiect așteptat de bucureșteni

Potrivit PMB, studiile de fezabilitate pentru proiect sunt deja realizate și urmează să fie analizate și avizate de CNAIR. Finanțarea este prevăzută prin Programul Transport 2021–2027. Proiectul include construirea a zece drumuri radiale, care vor asigura legături între principalele artere ale Capitalei, Centura Bucureștiului și Autostrada A0.

Stiri calde

12:56 - Orașul Napoli, zguduit de o serie de cutremure. Panica s-a instalat în rândul localnicilor

12:46 - Contract de peste 2 miliarde de euro semnat de Ministerul Apărării pentru un scut antiaerian de ultimă generație

12:35 - Nicușor Dan și Alin Tișe, întâlnire de taină la Cluj. Cei doi au discutat la o cafea

12:27 - Iranul vrea control total asupra Strâmtorii Ormuz și impune taxe de tranzit. SUA intervin de urgență

12:15 - ANM prelungește informarea de caniculă pentru întreaga țară. Vin zile cu temperaturi greu de suportat

12:05 - Casa Albă solicită o sumă uriașă Congresului pentru războiul din Iran și sprijin intern

HAI România!

Guvern la caterincă. Hai LIVE cu Turcescu

Guvern la caterincă. Hai LIVE cu Turcescu

Fugiți, iar face Nicu guvern! HAI LIVE cu Turcescu

Fugiți, iar face Nicu guvern! HAI LIVE cu Turcescu

România, între alegerile anticipate și pericolul de junk economic

România, între alegerile anticipate și pericolul de junk economic

Proiecte speciale