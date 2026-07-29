Ziua Imnului Național al României este marcată miercuri, 29 iulie, prin ceremonii militare și religioase organizate în mai multe garnizoane din țară. Evenimentul principal din București va avea loc în Piața Tricolorului, în fața Palatului Cercului Militar Național, iar pentru desfășurarea manifestărilor au fost instituite restricții de circulație.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), ceremonia organizată în Capitală va începe la ora 10:00 și va include un serviciu religios, prezentarea semnificației și simbolisticii versurilor Imnului Național al României, precum și un concert susținut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale.

Manifestări similare sunt programate și în alte garnizoane din țară, cu prilejul Zilei Imnului Național.

Ziua Imnului Național al României a fost instituită prin Legea nr. 99/1998 și este marcată anual la data de 29 iulie.

Imnul național, „Deșteaptă-te, române!”, are melodia atribuită lui Anton Pann, iar versurile au fost scrise de poetul Andrei Mureșanu.

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov (TPBI) a anunțat că, între orele 9:00 și 11:00, traficul rutier va fi restricționat pe Calea Victoriei, în zona desfășurării ceremoniei.

În acest interval, autobuzele liniei 205 vor circula pe traseul obișnuit între terminalul „Metrou Străulești” și intersecția Calea Victoriei – Strada Demetru I. Dobrescu, după care vor fi deviate, pe sensul către Piața Unirii, pe Strada Demetru I. Dobrescu, Bulevardul Nicolae Bălcescu și Bulevardul I.C. Brătianu, până la capătul „Piața Unirii 2”. Pe sensul spre Străulești, traseul rămâne neschimbat.

Totodată, în intervalul în care va fi intonat Imnul Național, între orele 10:00 și 11:00, mijloacele de transport public aflate pe Bulevardul Regina Elisabeta vor staționa aproximativ șapte minute, la dispoziția Brigăzii Rutiere.