Autoritățile din regiunea ucraineană Dnipropetrovsk, Ucraina, au dispus evacuarea obligatorie, în termen de o lună, a familiilor cu copii din 16 așezări aflate în zone expuse atacurilor rusești, potrivit Ukrainska Pravda.

Măsura vizează 2.177 de copii, iar autoritățile spun că relocarea se va face în funcție de situația de securitate din teren.

Decizia a fost anunțată marți, 18 august, de Oleksandr Hanzha, șeful Administrației Militare Regionale Dnipropetrovsk. Printre localitățile menționate se află Mykolaivka, Petropavlivka și Ukrainske, din raionul Synelnykove.

Părinții, tutorii și reprezentanții legali trebuie să își evacueze copiii către zone considerate mai sigure.

Potrivit lui Hanzha, familiile cu copii au la dispoziție cel mult o lună pentru a părăsi localitățile incluse în ordinul de evacuare.

„Familiile cu copii trebuie să părăsească aceste așezări în termen de o lună. Părinții, tutorii sau reprezentanții legali sunt obligați să evacueze 2.177 de băieți și fete către zone mai sigure”, a declarat oficialul ucrainean, citat de Ukrainska Pravda.

Poliția Națională și organizațiile caritabile participă la operațiunea de evacuare. Traseele sunt stabilite în funcție de evoluția situației militare, iar pentru transport sunt folosite inclusiv vehicule blindate și echipamente de protecție.

„Oamenii sunt duși mai întâi în centre de tranzit. Apoi, dacă este necesar, li se oferă asistență în găsirea unei locuințe”, a explicat Hanzha.

Noua măsură vine după ce, în luna iunie, autoritățile din Dnipropetrovsk au început evacuarea obligatorie a familiilor cu copii din alte 23 de localități din raionul Synelnykove. În iulie, ordinul de evacuare a fost extins și pentru alte localități din regiune.

💥I droni da combattimento russi Geran-4 hanno colpito due locomotive ucraine presso la miniera di Dniprovska, nei pressi del villaggio di Shakhtarske, nella parte orientale dell’oblast di Dnipropetrovsk. Coordinate: 48.46697, 36.23101 pic.twitter.com/bkkvm0My2T — Erny110393 🇮🇹🇷🇺 (@erny110393) August 18, 2026

Autoritățile au intensificat aceste operațiuni pe fondul apropierii luptelor și al atacurilor aeriene și de artilerie. În trecut, unele zone din Dnipropetrovsk erau considerate mai îndepărtate de linia frontului, însă intensificarea atacurilor a crescut riscurile pentru populația civilă.

Numai luni, regiunea Dnipropetrovsk a fost vizată de aproximativ 80 de atacuri rusești cu drone, bombe aeriene și artilerie, potrivit Interfax-Ukraine.

Atacurile s-au soldat cu doi morți și o persoană rănită. Potrivit autorităților regionale, au fost afectate inclusiv două instituții de învățământ, un bloc de locuințe, o casă, mai multe autoturisme și o întreprindere.

Pentru familiile evacuate, autoritățile prevăd o etapă inițială în centre de tranzit, unde pot primi sprijin pentru găsirea unei locuințe și pentru relocarea în alte localități.

Evacuarea are loc într-un moment în care situația militară din sud-estul Ucrainei rămâne instabilă. Ministerul rus al Apărării a susținut la 15 august că forțele sale au capturat 19 așezări în regiunile Dnipropetrovsk și Zaporojie în cadrul campaniei de vară.

Informația nu a putut fi verificată independent de Reuters. Agenția a relatat, de asemenea, că avansul forțelor ruse pe front a încetinit în 2026, în timp ce luptele continuă în special în estul Ucrainei.

În paralel, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că forțele ucrainene au recuperat în acest an 745 de kilometri pătrați de teritoriu în cadrul operațiunilor de pe frontul de sud-est. Reuters a relatat că grupul de monitorizare DeepState a confirmat recucerirea a 19 localități, deși evoluțiile de pe teren sunt dificil de verificat în timp real.