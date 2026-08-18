Rusia a acuzat Marea Britanie că a ales „deliberat” escaladarea conflictului din Ucraina, după confirmarea faptului că drone fabricate de companii britanice au fost folosite în atacuri ucrainene asupra unor ținte aflate pe teritoriul rus, potrivit BBC.

Avertismentul Moscovei, transmis marți, 18 august, vine după o serie de atacuri ucrainene de amploare asupra infrastructurii militare, industriale și logistice din Rusia. Londra a respins acuzațiile și a reafirmat că va continua să sprijine Ucraina în războiul împotriva Rusiei.

Ambasada Rusiei la Londra a acuzat Marea Britanie că a devenit „complice și coautor” al unor atacuri pe care Moscova le consideră crime și acte teroriste.

„Acțiunile Londrei vor avea inevitabil consecințe pentru care va trebui să răspundă”, a transmis ambasada rusă, potrivit relatărilor presei britanice.

Moscova a avertizat, de asemenea, că, pe măsură ce implicarea britanică în conflict va deveni mai profundă, „cu atât mai mare va fi prețul pe care îl va plăti”.

Declarațiile reprezintă o nouă escaladare retorică între Rusia și Marea Britanie, în condițiile în care Londra s-a numărat printre principalii susținători europeni ai Ucrainei de la începutul invaziei ruse pe scară largă, în februarie 2022.

Ministerul britanic al Apărării a răspuns că Marea Britanie va continua să sprijine Ucraina și să furnizeze echipamentele militare necesare pentru apărarea împotriva invaziei ruse.

Un purtător de cuvânt al ministerului a declarat că Marea Britanie este „umăr la umăr” cu Ucraina și că Rusia nu trebuie să aibă îndoieli cu privire la hotărârea guvernului britanic de a se opune agresiunii ruse.

Londra a precizat că sprijinul militar este destinat apărării Ucrainei împotriva invaziei ordonate de Vladimir Putin.

Confirmarea privind utilizarea unor drone britanice este importantă deoarece Ucraina și-a extins în ultimele luni capacitatea de a lovi ținte aflate la sute sau chiar mii de kilometri de linia frontului.

Potrivit informațiilor citate de presa britanică, drone construite de două companii britanice au fost utilizate în atacuri asupra unor obiective militare și industriale din Rusia. Printre ținte s-au numărat rafinării, depozite și centre logistice.

O sursă militară a confirmat pentru BBC utilizarea dronelor britanice în astfel de operațiuni. Potrivit informațiilor citate în acest context, atacurile ucrainene asupra infrastructurii ruse ar fi provocat pagube economice estimate la peste 35 de miliarde de lire sterline.

The Times a relatat că drone britanice au fost folosite pentru lovituri în adâncimea teritoriului rus și că operațiunile au vizat inclusiv infrastructură energetică și logistică.

Una dintre țintele importante ale campaniei ucrainene a fost Wildberries, cel mai mare retailer online din Rusia, comparat frecvent cu Amazon.

Ucraina susține că infrastructura companiei are legături cu lanțurile logistice utilizate de complexul militar-industrial rus și afirmă că șapte dintre cele mai mari zece centre logistice ale Wildberries au fost scoase din funcțiune.

În ultimele săptămâni, mai multe depozite ale companiei au fost lovite în atacuri cu drone. Associated Press a relatat că aproximativ 20 de atacuri au afectat centre logistice Wildberries în lunile iulie și august, iar compania a pierdut o parte semnificativă din capacitatea de depozitare.

Pe 16 august, un atac ucrainean masiv a lovit inclusiv un depozit Wildberries din regiunea Moscova. Guvernatorul regional Andrei Vorobiov a anunțat că un bărbat de 83 de ani a fost ucis în Podolsk, iar autoritățile ruse au afirmat că au interceptat sute de drone.

Escaladarea vine după una dintre cele mai ample serii de atacuri aeriene ucrainene asupra Rusiei de la începutul războiului.

În noaptea de 16 spre 17 august, Rusia a raportat un atac cu sute de drone, autoritățile de la Moscova afirmând că aproximativ 600 dintre acestea au vizat capitala și regiunea din jurul ei. Ministerul rus al Apărării a raportat interceptarea a 822 de drone în timpul operațiunii.

Atacurile au provocat victime și pagube materiale în mai multe regiuni ruse. În paralel, Rusia a continuat loviturile cu drone și rachete asupra Ucrainei.

Associated Press a relatat că, în aceeași perioadă, atacurile ruse au lovit mai multe orașe ucrainene, în timp ce Kievul și-a intensificat operațiunile împotriva infrastructurii militare și energetice din Rusia.

Utilizarea dronelor britanice are loc în contextul extinderii rapide a sprijinului militar oferit de Londra Kievului.

În aprilie, Ministerul britanic al Apărării a anunțat cel mai mare pachet de drone acordat până atunci Ucrainei, cu cel puțin 120.000 de aparate pentru anul 2026. Pachetul includea mii de drone de atac cu rază lungă de acțiune, drone pentru recunoaștere și informații și alte sisteme fără pilot.

În iunie, guvernul britanic a anunțat un nou pachet de 750 de milioane de lire sterline, care include furnizarea a 150.000 de drone produse în Ucraina până la sfârșitul anului, precum și peste 350 de rachete și radare pentru apărarea antiaeriană.

Tot în iunie, Londra a anunțat accelerarea dezvoltării unor sisteme britanice de atac cu rază lungă de acțiune, capabile să lovească ținte aflate la peste 500 de kilometri.

Folosirea unor sisteme britanice în atacuri asupra unor ținte aflate adânc pe teritoriul Rusiei evidențiază schimbarea modului în care este purtat războiul. Ucraina încearcă să lovească infrastructura militară, energetică și logistică aflată mult în spatele liniei frontului, în timp ce Rusia continuă atacurile asupra orașelor și infrastructurii ucrainene.

Avertismentul transmis de Moscova către Londra apare astfel într-un moment în care sprijinul occidental pentru capacitățile de atac cu drone ale Ucrainei se extinde, iar Kievul își folosește tot mai mult propriile sisteme și tehnologia furnizată de aliați pentru a lovi ținte din Rusia.